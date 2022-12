Bergamo Jazz Festival torna dal 19 al 26 marzo, ecco il programma

La Fondazione Teatro Donizetti, con il Comune di Bergamo, ha presentato la 44a edizione di Bergamo Jazz Festival: un’edizione, organizzata in collaborazione con numerosi partner istituzionali e privati, che si svolgerà dal 19 al 26 marzo prossimi, nel quadro degli eventi di «Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023». Sarà come sempre un Festival – che ora è inserito nelle graduatorie riservate alla musica jazz del FUS-Fondo Unico dello Spettacolo – ricco di artisti internazionali, ospiti del Teatro Donizetti, con le tre consuete serate in abbonamento (dal 24 al 26 marzo), del Teatro Sociale e di altri luoghi della Città, musei, chiese, locali che si trasformano in accoglienti jazz club. Ampio rilievo sarà dato al jazz nazionale, tra musicisti ampiamente affermati e giovani talenti, alla didattica e all’incontro con altre arti. Qui tutti i dettagli degli appuntamenti.