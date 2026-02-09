Bergamo, lo show di Paolo Bonolis illumina ChorusLife

Era il 6 ottobre 1998 e, su Rai 1, Enrico Silvestrin compariva nelle televisioni dei salotti italiani per presentare «Taratata», un programma televisivo basato su un format nato pochi anni prima in Francia in cui i musicisti erano protagonisti non solo per le proprie performance artistiche, ma anche per il proprio carattere e le proprie emozioni. Nel corso degli anni, diversi conduttori si sono dati il cambio alla guida dello show, partendo da Marco Morandi ad affiancare Silvestrin per la seconda edizione sino ad arrivare a Natasha Stefanenko e Vincenzo Mollica che presentarono «Taratata» nella terza e quarta stagione dello show. Quello che però sembrava un programma ormai perso nella memoria della televisione italiana, è stato riportato a nuova vita nella serata di ieri sul palco della ChorusLife Arena di Bergamo davanti a 4500 spettatori paganti pronti ad essere guidati in questo «ritorno al passato» da Paolo Bonolis.

La scaletta della serata

La serata, partita in maniera decisamente rock grazie all’esecuzione del brano «The Ecstasy of Gold» di Ennio Morricone reinterpretata in uno stile affine alla versione resa celebre dai Metallica, ha visto come prima ospite in scena Giorgia, che si è esibita in un medley di alcuni dei suoi pezzi più celebri, per poi passare ad una cover di «Human Nature» di Michael Jackson. Giorgia ha poi duettato sulle note di «Oronero» con Emma e «Hanno ucciso l’uomo ragno» con Max Pezzali. Quest’ultimo ha preso poi il controllo del palco, esibendosi prima nel brano «Una canzone d’amore» e poi in «Leggero» di Ligabue come passaggio di testimone al cantautore emiliano. Luciano Ligabue si è esibito con la sua «Happy Hour» prima di intonare «La musica che gira intorno» di Ivano Fossati e di duettare con Emma nel brano «Quella che non sei».

Tantissime le star: da Ligabue a Emma, da Elisa a Max Pezzali fino a Giorgia e Antonacci Come è ormai chiaro, il duetto ha fatto da passaggio di testimone tra artisti ed Emma ha potuto così prendere il controllo della scena ed esibirsi in «L’amore non mi basta» e «Apnea», per poi dare vita ad un gran momento musicale con «Brutta storia» eseguita in compagnia di Elisa e Juli. A spezzare il ritmo della serata ci ha pensato Giorgio Panariello che, dopo uno sketch comico, ha lasciato spazio a Biagio Antonacci che ha ricominciato la sequenza Medley, cover - per lui «Una lunga storia d’amore» di Gino Paoli - e duetto con Emma per il brano «Se io, se lei». Dopo il duo, a fare il suo ingresso sul palco è stata Elisa, di cui va segnalata la toccante cover di «Insieme a te non ci sto più» eseguita insieme a Caterina Caselli. A chiudere la serata è stato infine Ligabue che, ritornato sul palco, si è cimentato in un ultimo duetto con Elisa prima di concludere con la sua «Certe notti».

Una serata ricca di grande musica dal vivo magistralmente condotta da un Paolo Bonolis in grado di giocare con il pubblico e con gli artisti senza mai snaturare la natura del programma, argomento di cui lo stesso Bonolis aveva già discusso con i giornalisti nel pomeriggio durante la conferenza stampa al Radisson Blu Hotel di ChorusLife. Il presentatore, in sala insieme al direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri e al fondatore di Friends & Partners Ferdinando Salzano, ha tenuto sin dai primi momenti a precisare come «Taratata» sia una trasmissione incentrata al divertimento e non alla competizione, e che l’idea alla base di tutto si basi sul superare il concetto del semplice darsi il cambio tra gli artisti.

Le dichiarazioni dei protagonisti

«Se si fa una trasmissione di musica, secondo me, bisogna trovare un binario di narrazione. Noi lo abbiamo individuato nei luoghi dove nasce una canzone. Ci sono luoghi che rimangono nell’anima di chi le scrive e di chi le interpreta. Questi luoghi sono, ad esempio, quelli di provincia. È un luogo completamente diverso dalla metropoli, come diverso dalla periferia. E quindi abbiamo artisti che vengono dalla provincia, artisti che vengono dalla metropoli, vengono dalla periferia, con un imprinting diverso per il loro luogo di nascita». Non sono mancati parallelismi con l’imminente festival di Sanremo e su un’eventuale sfida all’Ariston ma, a tal proposito, è intervenuto il direttore Scheri dichiarando:«Non c’è assolutamente nessun tipo di pensiero rispetto a Sanremo, semplicemente noi facciamo il nostro palinsesto a prescindere dagli altri. Poi, naturalmente, ci sono anche le contingenze legate alla disponibilità di location e artisti disponibili, per mettere insieme il meglio di quello che possiamo fare». I tre intervistati hanno anche elogiato la ChorusLife Arena, ammirandone la modernità con Scheri che ha definito «spettacolare» la conformazione.

Mercoledì nuova registrazione