Bergamo s’illumina con il «Christmas design»: 15 installazioni in città

Le tappe di Christmas design

L’iniziativa è promossa dal Distretto urbano del commercio di Bergamo nel calendario di appuntamenti del «Natale a Bergamo» (realizzato con il sostegno di Comune, Regione e Provincia). «Il palcoscenico dell’immaginazione» è il tema scelto, interpretato da 6 artisti e 7 designer (coinvolgendo anche Confartigianato Imprese Bergamo). In centro città, da Palazzo Frizzoni (con cinque sedute d’artista che invitano a «riveder le stelle») al cortile di via Mazzini 4 (un caleidoscopio di quinte colorate), si concentrano 12 installazioni, mentre in Città Alta (in piazza Vecchia, Mascheroni e Cittadella) è stata allestita «Mirabilia», opera in tre atti che narra il viaggio umano, l’attesa, la nascita e l’epifania, firmate Beplano. Novità dell’edizione 2025 è l’edificio del «Coin» in via Zambonate, usato come una grande tela per proiettare la videoinstallazione «Il Calendario dell’immaginazione» firmata da Dugongo, con luce, colori e numeri che si muovono. L’evento è possibile grazie alle aziende (una ventina, rappresentanti del Made in Italy) che hanno deciso di sponsorizzare un’installazione.