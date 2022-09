Bergamo Tv, una nuova stagione ricca di sfide

Bergamo Tv è diventata (ancora più) grande e si appresta ad affrontare un anno di sfide affascinanti. La rivoluzione del digitale terrestre, che nel marzo scorso ha attestato la qualità dell’emittente orobica, assegnandole il canale 15 del telecomando e permettendo la diffusione in tutta Lombardia, è soltanto la conferma più recente di un legame iniziato oltre quarant’anni fa e che ogni giorno conta sempre più telespettatori e telespettatrici . La media di 180 mila persone che ogni giorno guardano Bergamo Tv - con picchi di 350 mila registrati nei giorni terribili della pandemia, quando la televisione era punto di riferimento della comunità, oltre che di sutura tra singoli individui chiusi nelle proprie case – è in costante ascesa e premia la scelta di un palinsesto che punta soprattutto su un’informazione di qualità, con programmi di compagnia, non urlati, pensati per essere innanzi tutto al servizio di chi davanti allo schermo.