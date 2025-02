Bignardi, Veneziani e Ranucci: 20 incontri per la decima edizione di «Tierra»

Prende il via sabato 15 febbraio da Osio Sopra per concludersi il 12 aprile a Curno la decima edizione della rassegna culturale itinerante «Tierra! Nuove rotte per un mondo più umano». In programma venti incontri con autorevoli relatori – scrittori, poeti, giornalisti, studiosi e professionisti in vari campi del sapere – per ricercare, come è tradizione della manifestazione, tracce utili a intraprendere un cammino comune che porti verso un mondo più umano, solidale, inclusivo, basato sul rispetto dell’altro e del pianeta che ci ospita. Ascolto, dialogo e conoscenza sono gli strumenti che i Sistemi Bibliotecari organizzatori, quello intercomunale dell’area di Dalmine e quello intercomunale Area Nord-Ovest della provincia di Bergamo, mettono in campo per affrontare con consapevolezza e fiducia un futuro che spesso ci appare incerto, dalle tante criticità, sempre più complesso, in continua e veloce trasformazione.