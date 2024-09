Borgo Palazzo, torna la festa: una domenica tra shopping, sapori e artisti di strada

Domenica 22 settembre dalle 10 alle 19 torna «La Festa del Borgo», manifestazione che celebra e promuove lo spirito di uno dei quartieri più storici di Bergamo: Borgo Palazzo. Un appuntamento atteso e partecipato da tutta la città e dai paesi limitrofi: oltre 200 botteghe aperte, street food, spettacoli buskers, musica all’aria aperta, aree sportive, aree dedicate ai più piccoli e molto altro, ingredienti che hanno permesso di registrare nel 2023 una grandissima affluenza in una sola giornata.

La presentazione Fulcro del commercio cittadino sin dal medioevo, essendo una delle vie di accesso principali alla città per chi arrivava da Venezia, via Borgo Palazzo si contraddistingue tutt’oggi come un centro dinamico in cui convivono numerose realtà commerciali, sociali e istituzionali attive nel tessuto urbano. Proprio a testimoniare l’operosità del Borgo e la volontà di mantenerne viva la sua attrattività, nasce nel 1994 l’Associazione «Le Botteghe di Borgo Palazzo» che conta oggi più di 200 iscritti che esercitano la propria attività in un tratto di via di oltre un chilometro e mezzo: lo stesso tratto che da 14 anni, grazie all’associazione e al supporto di enti locali istituzionali, ospita la terza domenica di settembre la Festa del Borgo.

Per l’edizione 2024, oltre a confermare la passeggiata pedonale di un chilometro e mezzo che invita la gente a vivere via Borgo Palazzo come un centro commerciale all’aria aperta saranno riconfermati appuntamenti musicali, sportivi, aree bimbi con gonfiabili e aree street food, oltre a tutte le operazioni di marketing che metteranno in campo le attività commerciali con sconti e pacchetti pensati ad hoc per la manifestazione.

Bergamo Buskers Festival

Anche quest’anno, inoltre, si conferma la partnership pluriennale con il Bergamo Buskers Festival, l’appuntamento promosso dall’associazione «Le Botteghe di Borgo Palazzo», con la direzione artistica di Marco Pesce. Giunta alla decima edizione, la manifestazione – in scena dalle 14 alle 19 – si inserisce come è ormai tradizione nell’ambito della Festa del Borgo che, come detto, prende il via già dalla mattina.

Saranno 14 gli spettacoli, due repliche per ciascun artista, che si alterneranno lungo le tre postazioni fissate al civico 18, in piazza Sant’Anna e al civico 90. Per spegnere nel modo migliore le dieci candeline del BBF, accanto a volti nuovi sono stati volutamente richiamati artisti che hanno reso memorabili alcune precedenti edizioni.

La sezione più ampia è dedicata all’equilibrismo e alla giocoleria, con performers che – per nascita e per formazione – abbracciano idealmente tutto il mondo. Arriva dalla Spagna Mister Copini, che nel suo «The Herock: circus show» fonde rock e clownerie per uno spettacolo ugualmente esilarante e tecnicamente impeccabile. Quindi torna l’equilibrista e giocoliere cileno Payaso Loco, la cui irriverente comicità è ormai nota al pubblico orobico. Dalle estremità della Russia, e dalla prestigiosa e rigorosa formazione offerta dalla Scuola di circo di Mosca, arriva Oleg Murzintsev, equilibrista e polistrumentista meglio conosciuto come Murzi. È nato in Australia, invece, il Team Baubini formato dall’italianissimo duo Stefano Cuscito (bergamasco doc) e Celine Evangelisti, che con ironia mescolano giocoleria, equilibrismo, monociclo e teatro di coppia.

Non possono mancare, poi, la magia e le grandi illusioni, e ad assicurarne la presenza sarà una delle coppie più apprezzate del mondo. Con l’incalzante spettacolo «Van Denon Magic Flash», gli illusionisti Van Denon & Nicole faranno vivere al pubblico un’esperienza davvero surreale.

E poi ancora spazio al teatro e alla musica. I burattini e le marionette del Teatro Laboratorio del Mago (Mauro Tirelli ed Emanuela Ferrarini) renderanno possibile fare il giro del mondo in un’ora grazie a «Burattini dietro el muro», un viaggio alla scoperta di suoni, costumi e dei modi di interpretare il teatro di altri paesi. Il St. Germain Swing Quartet, invece, farà rivivere l’atmosfera delle sale da ballo di inizio Novecento, facendo scatenare il pubblico a ritmo swing e lindy hop, fra charleston e balboa. Come sempre, infine, il programma vede anche la presenza di artisti Buskers Off dislocati lungo tutta la via (caricaturisti, ritrattisti, truccabimbi, madonnari...).

«Occasione speciale»

«La Festa di Borgo Palazzo, un luogo tra i più iconici della nostra città con i suoi 800 anni di storia – evidenzia Sergio Gandi, assessore al commercio del Comune di Bergamo – rappresenta un appuntamento atteso non solo dai residenti ma da tutti i cittadini che lo scorso anno hanno partecipato in migliaia. È un’occasione speciale che nasce dall’intraprendenza delle Botteghe del Borgo, in collaborazione con il Duc e l’Amministrazione comunale, a dimostrazione di come il commercio rappresenti non solo il cuore pulsante della città, ma un elemento strategico e propulsivo della vita di comunità. Alla quattordicesima edizione della Festa si unisce la decima del Bergamo Buskers Festival, un evento capace di portare all’attenzione del pubblico cittadino artisti internazionali e performance spesso straordinariamente sorprendenti. Ringrazio gli organizzatori, la Camera di Commercio, Ascom Bergamo – Confcommercio, Confartigianato e quanti hanno contribuito a che questa tradizione si rinnovasse anche quest’anno. Sono convinto che la ricchezza e la bellezza della nostra città risieda anche nella capacità di tessere e intrecciare opportunità le più ampie e diversificate di tipo culturale, economico, conviviale, come quella di domenica prossima in Borgo Palazzo».

La festa dell’anno scorso «Anche quest’anno – spiega Domenico Giordano, presidente dell’Associazione Le Botteghe di Borgo Palazzo – con grande entusiasmo, i commercianti di Borgo Palazzo sono pronti ad accogliervi numerosi a questa grande Festa, ogni anno sempre più attesa: un format vincente che riesce a coniugare divertimento e commercio, regalando una giornata spensierata a bambini, famiglie e ai visitatori di ogni età. Ringraziando davvero le persone che hanno collaborato nell’organizzazione, e coloro che hanno sostenuto la realizzazione della XIV Edizione dell’evento, invito tutti a partecipare e vi aspetto domenica in Borgo Palazzo».

«Il Duc rinnova il suo impegno al fianco dell’Associazione Le Botteghe di Borgo Palazzo – sottolinea Nicola Viscardi, manager di Duc - Distretto Urbano del Commercio di Bergamo – per la realizzazione di un appuntamento ormai storico per la città di Bergamo, tradizionale per il “borgo”. La Festa di domenica 22 settembre ancora una volta dimostra come il commercio, le sue attività, i suoi protagonisti, possano fare da traino a momenti capaci di dare vita alla nostra città, occasioni per attirare sempre nuovi pubblici verso le vie principali di Bergamo, offrendo occasioni di shopping, svago e intrattenimento. Grazie all’Associazione dei commercianti del Borgo per essersi, ancora una volta, messa a disposizione del tessuto urbano con tanto impegno e passione».

«Essere arrivati a festeggiare dieci anni di Buskers Festival – dichiara Marco Pesce, direttore artistico del Bergamo Buskers Festival – è un traguardo importante e sono onorato di essere parte di questa sfida sin dal 2016. Abbiamo lavorato bene con le amministrazioni comunali e abbiamo creato una sinergia davvero virtuosa con i commercianti delle vie interessate dalla festa, che da subito hanno creduto nell’importanza di questo momento e che ci hanno sostenuto senza riserve. Ora si può sognare di andare anche oltre i confini di Borgo Palazzo e fare del Bergamo Buskers Festival un momento che celebra tutti i più importanti crocevia della nostra città».

La squadra