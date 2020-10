Carrara, chiusura causa restyling Capolavori pronti a volare in Cina

A 5 anni dalla riapertura prende corpo il riallestimento del percorso espositivo Il museo dovrà chiudere alcuni mesi. Avviati contatti per una grande mostra in una città cinese.

A soli cinque anni dalla riapertura l’Accademia Carrara si prepara a un restyling interno di non poco conto. Il piano di rinnovamento ­– che abbiamo anticipato nei mesi scorsi –­ va prendendo corpo ed emergono nuovi dettagli. L’obiettivo è duplice: ridurre i costi di gestione del museo e dargli nuovo slancio in un periodo di grande sofferenza per le istituzioni culturali. Servono un cambio di passo e una nuova identità, questo lasciano intendere i provvedimenti che la Fondazione sta per adottare.

Il riallestimento della pinacoteca porterà alla chiusura della Carrara nel 2021 per almeno due mesi, che potrebbero diventare quattro, molto dipenderà da quanto significativa sarà la riorganizzazione del percorso museale. Un comitato scientifico guidato dalla direttrice Maria Cristina Rodeschini cambierà l’esposizione delle opere che era stata ­ studiata in occasione della riapertura da un titolato team di esperti. Il numero dei pezzi esposti sarà ridotto, le sale liberate potranno ospitare le mostre temporanee e in questo modo la Carrara non dovrà più dipendere dagli spazi concessi dalla Gamec e potrà risparmiare sui costi di guardiania e climatizzazione delle sale. Tagliare le spese si è dimostrata da subito una necessità per la nuova Carrara, con la crisi dovuta al Covid la necessità è diventata urgenza. Fatti salvi i capolavori, alcune sale della pinacoteca saranno alleggerite e per poter procedere al riallestimento in totale sicurezza bisognerà chiudere per un periodo il museo al pubblico.