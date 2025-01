Cenerentola, sul palco un’eroina dai mille volti

Nell’ambito della quarta edizione de «Il Teatro è servito», arriva a Bergamo Cenerentola, il pluripremiato spettacolo di Zaches Teatro, in programma domenica 5 e lunedì 6 gennaio 2025 alle 17 al Teatro Renzo Vescovi. Cenerentola è l’ultimo spettacolo della Trilogia della Fiaba , l’esito di un percorso di ricerca nell’universo delle fiabe di lunga tradizione che la compagnia ha iniziato nel 2014 e che comprende gli spettacol i Pinocchio, Cappuccetto Rosso e, appunto, Cenerentola . Questa Trilogia non è solo una serie di tre spettacoli, ma un progetto più ampio e frastagliato attraverso cui la Compagnia dà vita a progetti creativi e formativi paralleli che alimentano gli spettacoli stessi. Il suo fine è indagare il mondo della fiaba e dei racconti di tradizione orale con l’intento di andare il più possibile lontano nel tempo, alla scoperta di quei particolari che sono stati poco a poco edulcorati, dimenticati o cancellati dalle versioni più recenti.

Eroina dai mille volti

Ma più che una storia sulla ricerca del principe azzurro, la Cenerentola di Zaches Teatro è una fiaba iniziatica in cui la difficile strada per la maturità passa attraverso il distacco dal passato. Utilizzando il teatro d’oggetto, la danza, il movimento espressivo, la musica originale e i linguaggi del teatro di figura, i corpi degli interpreti danno vita ai personaggi della storia in uno spettacolo vorticoso e pieno d’invenzioni, animato di strane presenze tra il buffo e il grottesco, dal forte impatto visivo. La manipolazione si fa danza e la danza rievoca l’antica presenza del rito iniziatico sotto le ceneri della fiaba.

Il «Teatro è servito» in Città Alta

Zaches Teatro è una compagnia di teatro e danza fondata a Firenze nel 2007. Nel 2023 riceve il Premio Nazionale Hystrio Corpo a Corpo (Italia) per la sperimentazione e la contaminazione dei linguaggi artistici. Il Teatro è servito è organizzato e sostenuto dalla Cooperativa Città Alta con la direzione artistica del Teatro Tascabile. «Il Teatro è servito» è inserito nel progetto «I Monasteri d’Inverno», una serie di attività culturali congiunte organizzate dalla Cooperativa Città Alta e dal Teatro tascabile di Bergamo per i due monasteri di S. Agata e del Carmine, in programma per tutto il periodo natalizio 2024-2025. Per info e iscrizioni fino a esaurimento posti: www.ilcircolinocittaalta.it. Lo spettacolo è adatto ai bambini a partire dai 5 anni.