Cultura e Spettacoli / Bergamo Città
Venerdì 02 Gennaio 2026

Checco Zalone, Avatar e le nuove uscite al cinema

NEL WEEKEND. Continua il successo di «Buen Camino» e «Avatar»: in sala anche «Spongebob» per i più piccoli.

Giorgia Pollastri
Giorgia Pollastri

Continua il successo di Checco Zalone al cinema con «Buen Camino»
(Foto di Ansa)

Il primo weekend del 2026 (3-4 gennaio) propone u n’offerta cinematografica piuttosto ricca, che spazia dal thriller psicologico internazionale al cinema d’autore asiatico, senza dimenticare le storie per i più piccoli e l’animazione per tutta la famiglia. Tra i titoli più attesi spicca «Una di famiglia - The Housemaid», diretto da Paul Feig, che qui si allontana dalla commedia per cimentarsi con il thriller. Il film, tratto da un romanzo di Freida McFadden, vede protagonisti Sydney Sweeney, Amanda Seyfried e Brandon Sklenar. La storia ruota attorno a una giovane donna assunta come governante in una casa apparentemente perfetta, dietro la cui facciata si nascondono segreti inquietanti e dinamiche di potere sempre più pericolose. La pellicola gioca sulla tensione psicologica e sui colpi di scena, ed è stata accolta con curiosità proprio per il cambio di registro del regista.

Per gli amanti del cinema d’autore arriva «No Other Choice – Non c’è altra scelta», nuovo film del regista sudcoreano Park Chan-wook, maestro del thriller e del melodramma. Il film, di genere satirico, con tinte comiche, noir e thriller, è interpretato da Lee Byung-hun, Son Ye-jin e Park Hee-soon. La trama segue un uomo il quale, dopo aver perso il lavoro, si trova, insieme alla sua famiglia, in condizione di gravi difficoltà economiche. Deve reinventarsi e per farlo cerca di farsi assumere in un’importante cartiera della sua città. E se venisse rifiutato? Non ha altra scelta se non quella di «creare lo spazio» per la sua assunzione. Il film si interroga sul libero arbitrio e sulle conseguenze morali delle proprie azioni.

Spazio anche all’animazione con «La piccola Amelie», film diretto da Maïlys Vallade e Liane-Cho Han, che porta sullo schermo l’universo autobiografico della scrittrice Amélie Nothomb. Ambientato nel Giappone dei primi anni Settanta, il racconto segue i primissimi anni di vita della piccola Amélie: una bambina che, tra scoperte sensoriali, ironia e stupore, inizia a prendere coscienza del mondo e di sé. Un viaggio poetico e coloratissimo, capace di parlare ai più giovani ma anche di risuonare con forza nella sensibilità adulta.

Restando nel territorio dell’animazione, ma con toni decisamente più avventurosi, arriva «Spongebob – Un’avventura da pirati», diretto da Derek Drymon. Il film riporta sul grande schermo la celebre spugna gialla e i suoi amici. In questa nuova avventura, Spongebob e Patrick si ritrovano coinvolti in una caccia al tesoro in alto mare, sulle tracce del leggendario Olandese Volante, in una vicenda ricca di mistero e divertimento. Pensato per le famiglie, il film punta a far ridere con l’umorismo surreale tipico della serie e su un ritmo vivace che conquista i più piccoli.

Ricordiamo che sono ancora in sala anche alcune uscite molto attese delle scorse settimana, tra cui la nuova commedia di Checco Zalone «Buen Camino», che sta raccogliendo ottimi incassi e grande apprezzamento dal pubblico, il documentario «Attitudini: nessuna» con Aldo, Giovanni e Giacomo, e il colossal «Avatar: Fuoco e Cenere».

Un weekend, dunque, che offre scelte per tutti i gusti. Scopri qui la programmazione completa delle sale bergamasche: https://www.ecodibergamo.it/cinema/.

