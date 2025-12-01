Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cultura e Spettacoli / Bergamo Città
Lunedì 01 Dicembre 2025

Christmas design, non solo opere. Riflessioni e confronto: gli appuntamenti

IL CALENDARIO. Si parte lunedì 1° dicembre con il primo video, sulla facciata del Coin, del «Calendario dell’immaginazione».

Redazione Web
Redazione Web
Il «Calendario dell’immaginazione»
Il «Calendario dell’immaginazione»

Bergamo

Bergamo s’illumina con il Christmas design, quindici installazioni artistiche tra le vie della città, in un viaggio che parte dal centro, attraversa i borghi e arriva in Città Alta. Oggi, 1° dicembre, partono gli eventi collaterali: momenti di intrattenimento, riflessione e confronto.

Il Calendario dell’immaginazione

Alle 17,15 del 1° dicembre si apre il «Calendario dell’immaginazione», proiettato sulla facciata del Coin di via Zambonate. Tutti con il naso all’insù per il primo di 24 video che ogni sera sveleranno una nuova sorpresa: «Un calendario dell’Avvento che non si apre con le mani, ma con lo sguardo», racconta Marianna Vecchietti, store manager di Coin Bergamo.

Vitamina D: i talk

Ampio il programma di conferenze: si comincia giovedì 4 dicembre con la prima serata di «Vitamina D», dialoghi con designer e artisti di Christmas design. Appuntamento dalle 17 alle 19 al polo culturale Gres art 671, in collaborazione con Fondazione architetti e Ordine degli architetti. La seconda serata è in programma per mercoledì 10 dicembre, l’accesso è su prenotazione. Inoltre, TEDxBergamo organizza due appuntamenti: «TEDXmas: trasformazione e immaginazione» e «TEDXmas: un mondo sostenibile», rispettivamente sabato 13 dicembre e sabato 3 gennaio, dalle 10 alle 12.

Il Sentiero di luce

Venerdì 5 dicembre alle 17 va in scena l’accensione del «Sentiero di luce», realizzato con archi di nocciolo applicati ai tronchi degli alberi da via XX settembre fino alla chiesa di San Bartolomeo, per una passeggiata romantica illuminata, che rimarrà in funzione fino a gennaio 2027.

Tributo ai Pink Floyd

Il 16 dicembre uno degli eventi più attesi, la serata di beneficienza «Wit Matrix Pink Floyd», tributo alla storica band al Teatro Donizetti, sulla cui facciata è proiettata l’installazione «Il teatro è»: sei video animati attraverso migliaia di luci a led e tecnologie innovative.

Mirabilia si svela

Il 20 dicembre appuntamento in Città Alta, alle 18 presso la Sala Curò del Museo Caffi, con il talk «Mirabilia si svela»: l’installazione Mirabilia sarà presentata alla città con un incontro dedicato alle sue tre tappe, piazza della Cittadella, piazza Mascheroni e piazza Vecchia. Interverranno, Gerolamo Soliveri, Laura e Valentina Brugnoli, Angela Laurino e Cesare Grasseni, in dialogo sul significato delle installazioni e sul know-how industriale che le rende possibili, in un confronto tra arte, cultura e industria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Arte, cultura, intrattenimento
architettura
design
Intrattenimento (generico)
Fotografia
Gerolamo Soliveri
Cesare Grasseni
Coin
ordine degli architetti
museo caffi
Natale 2025