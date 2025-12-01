Christmas design, non solo opere. Riflessioni e confronto: gli appuntamenti

Bergamo s’illumina con il Christmas design, quindici installazioni artistiche tra le vie della città, in un viaggio che parte dal centro, attraversa i borghi e arriva in Città Alta. Oggi, 1° dicembre, partono gli eventi collaterali: momenti di intrattenimento, riflessione e confronto.

Il Calendario dell’immaginazione

Alle 17,15 del 1° dicembre si apre il «Calendario dell’immaginazione», proiettato sulla facciata del Coin di via Zambonate. Tutti con il naso all’insù per il primo di 24 video che ogni sera sveleranno una nuova sorpresa: «Un calendario dell’Avvento che non si apre con le mani, ma con lo sguardo», racconta Marianna Vecchietti, store manager di Coin Bergamo.

Vitamina D: i talk

Ampio il programma di conferenze: si comincia giovedì 4 dicembre con la prima serata di «Vitamina D», dialoghi con designer e artisti di Christmas design. Appuntamento dalle 17 alle 19 al polo culturale Gres art 671, in collaborazione con Fondazione architetti e Ordine degli architetti. La seconda serata è in programma per mercoledì 10 dicembre, l’accesso è su prenotazione. Inoltre, TEDxBergamo organizza due appuntamenti: «TEDXmas: trasformazione e immaginazione» e «TEDXmas: un mondo sostenibile», rispettivamente sabato 13 dicembre e sabato 3 gennaio, dalle 10 alle 12.

Il Sentiero di luce

Venerdì 5 dicembre alle 17 va in scena l’accensione del «Sentiero di luce», realizzato con archi di nocciolo applicati ai tronchi degli alberi da via XX settembre fino alla chiesa di San Bartolomeo, per una passeggiata romantica illuminata, che rimarrà in funzione fino a gennaio 2027.

Tributo ai Pink Floyd

Il 16 dicembre uno degli eventi più attesi, la serata di beneficienza «Wit Matrix Pink Floyd», tributo alla storica band al Teatro Donizetti, sulla cui facciata è proiettata l’installazione «Il teatro è»: sei video animati attraverso migliaia di luci a led e tecnologie innovative.

Mirabilia si svela