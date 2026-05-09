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Cultura e Spettacoli / Bergamo Città Sabato 09 Maggio 2026

Cimitero Monumentale di Bergamo, sei visite guidate gratuite da giugno a novembre

ARTE E MEMORIA. È il programma di “Arte e architettura nel Cimitero di Bergamo”, il ciclo di appuntamenti promosso dai Servizi Cimiteriali in calendario da giugno a novembre 2026.

Redazione Web
Redazione Web
Cimitero Monumentale di Bergamo, sei visite guidate gratuite da giugno a novembre
Il cimitero monumentale di Bergamo

Bergamo

Sei visite guidate gratuite per scoprire il patrimonio storico, artistico e architettonico del Cimitero Monumentale di Bergamo. È il programma di “Arte e architettura nel Cimitero di Bergamo”, il ciclo di appuntamenti promosso dai Servizi Cimiteriali in calendario da giugno a novembre 2026.

Il calendario degli incontri

Le visite si terranno sabato 6 giugno, domenica 21 giugno, sabato 18 luglio, domenica 13 settembre, sabato 24 ottobre e domenica 1 novembre, sempre dalle 10 alle 11.30. Ogni appuntamento prevede un massimo di 30 partecipanti.

Cimitero Monumentale di Bergamo, sei visite guidate gratuite da giugno a novembre
Gli incontri sono sei e sono gratuiti a partire da giugno

Visite gratuite, tutte le info per prenotare

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria tramite la piattaforma PrenotaBergamo, già attiva per le prime tre visite, oppure chiamando il numero verde 800292110, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

L’iniziativa punta a valorizzare uno dei luoghi più significativi della città, non solo come spazio di memoria privata e raccoglimento, ma anche come patrimonio culturale e artistico

A guidare i partecipanti sarà Roberto Fontanino, guida turistica accreditata, lungo un percorso tra arte, memoria e storia cittadina. L’itinerario partirà dal Famedio, con accesso esclusivo alla cappella, per poi attraversare le sculture monumentali del piazzale, la Chiesa di Ognissanti, il Cimitero dei bambini, la Tomba Morosini, il Giardino delle Rimembranze, il primo forno crematorio, i campi centrali, il Mausoleo dei Caduti, il Cimitero evangelico e la Tomba Natta.

L’iniziativa punta a valorizzare uno dei luoghi più significativi della città, non solo come spazio di memoria privata e raccoglimento, ma anche come patrimonio culturale e artistico. Il Cimitero Monumentale custodisce infatti le spoglie di artisti, uomini di scienza, patrioti e figure illustri del territorio.

«Il Cimitero Monumentale non è solo un luogo di memoria privata e di raccoglimento, ma un vero e proprio museo a cielo aperto che custodisce l’identità e la storia della nostra città», dichiara l’assessore ai Servizi cimiteriali Giacomo Angeloni.

«Con questo nuovo ciclo di visite guidate – aggiunge – vogliamo offrire ai cittadini l’opportunità di riscoprire un patrimonio artistico e architettonico di straordinario valore, spesso poco conosciuto. Raccontare l’evoluzione dei monumenti, dei simboli e degli spazi del Cimitero significa ripercorrere le trasformazioni sociali e culturali di Bergamo negli ultimi secoli».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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