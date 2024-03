Cinema e architettura, la rassegna al via al Capitol

Mancano pochi giorni alla notte degli Oscar (10 marzo) e nella sale bergamasche sono ancora disponibili diverse pellicole in lizza per i premi cinematografici più importanti dell’anno: tra queste, i candidati al miglior film «Anatomia di una caduta», «La zona d’interesse», «Past Lives» e «Povere creature». Nel frattempo il blockbuster di Denis Villeneuve, «Dune – Parte 2», continua a dominare il box office.

Per quanto riguarda le novità nei cinema italiani, per questo weekend segnaliamo l’uscita di una nuova commedia firmata da Paolo Virzì, «Un altro Ferragosto». Seguito dell’acclamato «Ferie d’agosto» del 1996, cult che valse al regista il David di Donatello come miglior film, questa nuova pellicola vede il ritorno a Ventotene delle due famiglie di villeggianti, i Molino e i Mazzalupi, già protagonisti del primo film. Il cast è composto da numerose stelle del cinema nostrano: Silvio Orlando, Sabrina Ferilli, Christian De Sica, Laura Morante, Andrea Carpenzano, Vinicio Marchioni e Anna Ferraioli Ravel; con la partecipazione di Emanuela Fanelli, Rocco Papaleo, Paola Tiziana Cruciani, Agnese Claisse.

Kina e Yuk, il doc per famiglie

Per tutta la famiglia Guillaume Maidatchevsky, autore di documentari sugli animali, propone il suo secondo lungometraggio, dal titolo «Kina e Yuk alla scoperta del mondo». Ispirato a una storia vera, racconta una straordinaria avventura ai confini del Grande Nord, tra immagini naturalistiche spettacolari e cambiamento climatico: protagonista è infatti una coppia di volpi polari separate dallo scioglimento dei ghiacci, che dovranno affrontare molti pericoli ed esplorare nuovi territori nella speranza di riunirsi in tempo per la nascita dei loro cuccioli. Benedetta Rossi di «Fatto in casa da Benedetta» è la narratrice.

Arriva in sala anche un altro film per famiglie e giovani spettatori, «Red», già uscito su Disney+ nel 2022, durante la pandemia. Acclamato dalla critica, narra la storia di Mei Lee, una tredicenne canadese di origini cinesi che vive a Toronto e che ha qualche difficoltà a gestire gli impulsi dell’adolescenza, che si manifestano con la trasformazione della ragazza in un grosso panda rosso… Pubertà ed emancipazione femminile sono tra i temi principali, affrontati con ironia attraverso una storia fantastica. È stato candidato agli Oscar dell’anno scorso come miglior film d’animazione.

Per chi cerca un brivido in più, c’è invece «Drive-Away Dolls», diretto da Ethan Coen e con protagoniste Margaret Qualley e Geraldine Viswanathan. Nell’America degli anni Settanta, Jamie e Marina sono due amiche in crisi: alla ricerca di un nuovo inizio, intraprendono un viaggio verso Tallahassee, ma le cose vanno presto male quando lungo la strada incontrano un gruppo di criminali inetti e da lì si scatena una fila di caotici imprevisti. Il film combina thriller e commedia.

