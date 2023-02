Con Leo Gassmann l’impronta dei Pinguini Tattici a Sanremo

Attenti al «Terzo cuore», è una canzone che potrebbe fare la differenza al Festival di Sanremo di quest’anno. La canta Leo Gassmann, l’hanno scritta per lui Riccardo Zanotti e Marco Paganelli, frontman e produttore dei Pinguini Tattici Nucleari . Qualcosa del tratto pinguino si avverte. Il pezzo è contenuto nel nuovo concept album di Leo, «La strada per Agartha», in uscita il 24 febbraio. Il cantante dei Pinguini firma anche un’altra canzone: «Volo rovescio». Tra i due ragazzi è nata un’amicizia fruttuosa.