Concorso Art Bonus, l’Accademia Carrara verso la finale: si vota fino alle 20

Con lo stop al voto sul sito www.artbonus.gov.it si è conclusa nella giornata del 14 aprile la Fase I del Concorso Art Bonus 2025 a cui partecipa la pinacoteca cittadina. Oltre 71mila voti pervenuti in un mese per l’Accademia Carrara, con un sistema di voto online ancora più sicuro e trasparente che non ha scoraggiato la giuria popolare spontanea mobilitata su tutto il territorio nazionale dai 374 progetti in gara in 16 regioni italiane .

Nella giornata di oggi - 15 aprile - i 30 progetti che hanno ottenuto più voti, 15 per ciascuna delle due categorie del concorso, affronteranno la II Fase di questa edizione , ovvero la Finale sui canali social Facebook e Instagram di Art Bonus, dove sarà possibile votarli a partire fino alle 20. L’Accademia Carrara al momento si classifica al sesto posto come categoria «Beni e luoghi della cultura».

Come votare

I 30 progetti avranno ciascuno un post ufficiale sulla pagina Facebook ed uno sulla pagina Instagram, dove potranno essere votati cliccando sulle icone «mi piace» o «cuore» . Non saranno conteggiati eventuali voti ottenuti su post terzi rispetto a quelli ufficiali pubblicati sulle pagine FB e IG di Art Bonus. Al termine delle votazioni saranno sommati i voti della prima e della seconda fase per determinare la classifica finale e proclamare i vincitori di questa edizione.

Che cos’è Art Bonus

La competizione on line è stata pensata dal ministero della Cultura per far conoscere lo strumento dell’Art bonus. Una misura agevolativa sotto forma di credito di imposta, introdotta nel 2014, per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura. In particolare, il donatore (persona fisica o giuridica) di una erogazione liberale, elargita per interventi a favore della cultura e dello spettacolo, potrà godere di un regime fiscale agevolato nella misura di un credito di imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate a partire dal 2014.