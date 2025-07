Contadine, sciatrici e pioniere del turismo nell’album «La montagna al femminile»

Dalle figure contadine alle alpiniste, dalle sciatrici alle pioniere del turismo: il ruolo delle donne nelle comunità montane dell’arco alpino, tra la fine dell’Ottocento e gli Anni Settanta del secolo scorso, è stato più vario e articolato di quanto potrebbe parere a prima vista. Frutto di un lavoro di ricerca iniziato nel 2021 dal Dipartimento di studi umanistici dell’Università Iulm di Milano, la mostra fotografica itinerante «La montagna al femminile» racconta proprio il ruolo che la donna ha avuto nella storia recente della montagna italiana. Allestita negli spazi dell’hotel Milano Alpen Spa di Castione della Presolana, sarà visitabile dal 2 al 24 agosto, tutti i giorni dalle 10 alle 22, con ingresso gratuito. Nelle sue tre sezioni - «Donne e terra», «Donne e vetta» e “Donne e viaggio” - raccoglie un centinaio di scatti, molti dei quali provenienti proprio dalla storia recente di Castione.

Ricerche d’archivio

Sguardi dalle cime a Castione «L’Università Iulm lo scorso anno ha prospettato la possibilità di portare avanti sul nostro territorio la ricerca che aveva già coinvolto molte località montane dell’arco alpino centro-orientale - spiega Roberto Iannotta, curatore della tappa castionese della mostra -. Noi abbiamo accolto la proposta e abbiamo contribuito a raccogliere materiale fotografico dedicato alle donne tra l’inizio del Novecento e gli Anni Settanta, in parte dall’archivio della biblioteca e in parte dagli album di famiglia di residenti e villeggianti». Un’operazione che si è rivelata tutto fuorché semplice per via della reperibilità della documentazione, soprattutto quella più datata: «Si trova parecchio materiale dagli Anni Cinquanta in poi, ma per la fase precedente non è stato semplice - ammette Iannotta -. Le curatrici del progetto, Monica Morazzoni e Valeria Pecorelli, sono entrate in contatto con le comunità di tanti luoghi diversi, dal Bellunese al Cadore, da Bormio a Livigno e dal materiale recuperato hanno iniziato a tematizzare il ruolo della donna, trovando elementi comuni nelle diverse aree».

Protagoniste del lavoro

Emerge, in primis, il suo ruolo nell’attività di gestione della casa e del territorio che vede le donne protagoniste del lavoro e del’organizzazione delle attività necessarie al sostentamento della famiglia e, per esteso, dell’intera comunità. «Quando gli uomini emigravano verso la pianura o all’estero per lavoro, la gestione dell’intero paese rimaneva in mano alle donne - osserva il curatore della mostra -, che non si occupavano solo della sfera domestica, ma anche della cura degli animali, dell’agricoltura e in generale del territorio. In molti casi sono state loro ad avviare anche le prime forme di turismo, ospitando persone in casa, talvolta modificando la disposizione delle proprie case per mettere degli spazi a disposizione di chi veniva a soggiornare».

Alpiniste importanti