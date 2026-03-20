Da Calabresi a Pennacchi, Gad Lerner e Mazzucco. Ritorna la Fiera dei librai a Bergamo - Il programma

Dal 18 aprile al 3 maggio 2026 torna la 67ª edizione della Fiera dei Librai Bergamo, il tradizionale appuntamento con la Fiera dei Librai più antica d’Italia. La manifestazione è promossa e organizzata da Confesercenti Bergamo, dalle librerie indipendenti aderenti a Li.Ber - Associazione Librai Bergamaschi, da Promozioni Confesercenti e Sindacato Italiano Librai (SIL) e co-organizzata dal Comune di Bergamo.

In 16 giorni di programmazione, con oltre 130 incontri con autrici e autori del panorama editoriale nazionale e internazionale e più di 50.000 titoli tra romanzi, saggi e volumi per ragazzi, la Fiera dei Librai Bergamo – la più longeva d’Italia e una delle rassegne di settore più importanti a livello nazionale – trasformerà il centro della città in una grande libreria a cielo aperto.

Promotori di questa grande libreria sono come da tradizione le librerie indipendenti bergamasche – Libreria Arnoldi, Cartolibreria Nani, Libreria Palomar, Il Parnaso libri&natura, Punto a capo libri, Libreria Incrocio Quarenghi, Libreria San Paolo, Elle Libri – storici autori della Fiera e guide d’eccezione tra le nuove uscite letterarie, l’amore per i grandi classici e la presentazione delle numerose realtà più indipendenti e locali.

Numerosi ospiti: Mario Calabresi, Marta Cartabia, Bibbiana Cau, Lella Costa, Nando Dalla Chiesa, Marco Damilano, Roberto Esposito, Giovanni Floris, Anna Foa, Luciano Fontana, Luigi Garlando, Gad Lerner, Melania Mazzucco, Daniele Mencarelli, Andrea Pennacchi, Telmo Pievani, Massimo Polidoro, Patrizia Valduga, Walter Veltroni, Massimo Zamboni.

Sguardi, identità e volti

«Volti a leggere». L’immagine e lo slogan della 67ª edizione raccontano di come la lettura può diventare un’esperienza trasformativa: ti cambia, ti scompone, ti sorprende, può perfino stravolgere la prospettiva con cui guardi il mondo. Un libro non solo ti accompagna, ma genera nuovi sguardi, nuove identità, nuovi volti.

Dall’infinita molteplicità degli universi narrativi all’individualità interpretativa di chi legge. Ogni storia viene elaborata in modo intimo e personale dalla mente pensante. Il volto rappresentato prende forma, foglio dopo foglio, mostrando piccole differenze nel bordo delle varie pagine. Un insieme di profili umani si susseguono, simboleggiando quante diversità compongono il singolo individuo. Il lettore è protagonista, libero di aprirsi e arricchirsi di complessità, a modo suo.

Le anteprime

Anche quest’anno, il viaggio della Fiera dei Librai è anticipato da due anteprime. Sabato 11 aprile alle ore 11, la giornalista Francesca Mannocchi presenta Crescere, la guerra (Einaudi, 2026), nella cornice di gres art 671. Un libro in cui l’autrice usa la poesia per attraversare le guerre del nostro tempo non per spiegarle, ma per custodirne il dolore con esattezza.

L’evento è organizzato da Fiera dei Librai Bergamo, in collaborazione con gres art 671 ed il contributo di Fondazione Pesenti Ets.

Mario Tozzi, sarà il protagonista del secondo appuntamento Fuori Fiera, in programma giovedì 16 aprile alle ore 18:00, nell’Aula Magna di Sant’Agostino. Il noto geologo, scrittore, conduttore televisivo e giornalista, presenterà Caro Sapiens. La storia della Terra e le scelte dell’umanità (Mondadori, 2025), un saggio brillante e fuori dagli schemi dove l’autore ci mostra quanto la nostra vita e quella della Terra siano intrecciate a doppio filo.

ll programma

La presentazione della manifestazione La manifestazione - la cui direzione artistica è firmata da Daniele Rocchetti - è caratterizzata da un programma variegato che accanto alle nuove uscite del panorama editoriale nazionale propone approfondimenti, storie del territorio e momenti di condivisione adatti ad ogni età.

Sono oltre 130 gli eventi della 67ª edizione della Fiera dei Librai Bergamo, concepiti sotto il segno di una proposta plurale e inclusiva. Non solo dialoghi con gli autori, ma anche performance, concerti, reading e laboratori. Espressioni differenti per parlare di narrativa, poesia, saggistica, politica, storia, divulgazione scientifica, educazione alla pace, musica ed editoria locale.

Alcuni degli appuntamenti in programma

Narrativa: Ermanno Cavazzoni 18 aprile ore 16:30 (Spazio Incontri A2A); Veronica Raimo 18 aprile ore 18:00 (Spazio Incontri A2A); Massimo Zamboni 19 aprile ore 18:00 (Sala Galmozzi); Silvia De Laude, Paolo Di Stefano e Michele Mari 21 aprile ore 16:30 (Spazio Incontri A2A); Walter Veltroni 23 aprile ore 21:00 (NXT Bergamo); Paolo Malaguti 25 aprile ore 21:00 (Spazio Incontri A2A); Bibbiana Cau 26 aprile ore 16:30 (Sala Galmozzi); Marcello Fois e Lella Costa 26 aprile ore 21:00 (Spazio Incontri A2A); Elena Maffioletti 26 aprile ore 19:30 (Chiostro Santa Marta); Andrea Pennacchi 29 aprile ore 21:00 (Spazio Incontri A2A); Luigi Garlando 30 aprile ore 11:00 (Spazio Incontri A2A); Daniele Mencarelli 2 maggio ore 18:00 (Spazio Incontri A2A); Melania Mazzucco 3 maggio ore 15:00 (Sala Galmozzi).

Saggistica: Luciano Fontana 18 aprile ore 11:30 (Spazio Incontri A2A); Marco Belpoliti 18 aprile ore 16:00 (Sala Lettura); Chiara Alessi 18 aprile ore 16:30 (Sala Lettura); Paolo Berizzi 20 aprile ore 18:00 (Spazio Incontri A2A); Chiara Giaccardi e Mauro Magatti 21 aprile ore 18:00 (Sala Galmozzi); Marta Cartabia 21 aprile ore 21:00 (Spazio Incontri A2A); Stefano Laffi 23 aprile ore 16:30 (Sala Mimmo Boninelli); Martina Benedetti 23 aprile ore 18:00 (Sala Lettura); Giovanni Floris 24 aprile ore 16:00 (Spazio Incontri A2A); Roberto Della Seta 24 aprile ore 18:00 (Sala Lettura); Alessandro Rosina 24 aprile ore 18:00 (Sala Galmozzi); Andrea Mastrovito e Peppino Ortoleva 24 aprile ore 17:30 (Sala Mimmo Boninelli); Claudio Caprara 28 aprile ore 18:00 (Spazio Incontri A2A); Fabio Corazzina 28 aprile ore 19:30 (Chiostro Santa Marta); Mario Calabresi e Nando Dalla Chiesa 28 aprile ore 21:00 (Spazio Incontri A2A); Niccolò Zancan 30 aprile ore 17:30 (Sala Mimmo Boninelli); Luigi Pagano 2 maggio ore 15:00 (Spazio Incontri A2A); Linda Laura Sabbadini 2 maggio ore 16:30 (Sala Galmozzi); Giuliano Zanchi 3 maggio ore 16:30 (Sala Galmozzi); Luciano Manicardi e Luca Misculin 3 maggio ore 18:00 (Sala Galmozzi); Marco Damilano 3 maggio ore 19:30 (Spazio Incontri A2A).

Urbanistica e città: Giampaolo Nuvolati 20 aprile ore 18:00 (Sala Galmozzi); Elena Granata 26 aprile ore 18:00 (Sala Galmozzi).

Storia: Anna Foa e Gad Lerner 20 aprile ore 21:00 (Spazio Incontri A2A); Arturo Marzano 22 aprile ore 18:00 (Sala Galmozzi); Giordano Bruno Guerri 23 aprile ore 18:00 (Sala Galmozzi).

Scienza: Silvio Garattini 18 aprile ore 15:00 (Spazio Incontri A2A); Massimo Polidoro e Telmo Pievani 30 aprile ore 18:00 (Spazio Incontri A2A); Guido Barbujani 1 maggio ore 18:00 (Sala Galmozzi).

Arte: Andrea Mastrovito 24 aprile ore 17:30 (Sala Mimmo Boninelli); Vasco Brondi 28 aprile ore 18:00 (Spazio Incontri A2A).

Filosofia: Roberto Esposito 25 aprile ore 18:00 (Sala Galmozzi); Mauro Ceruti 27 aprile ore 21:00 (Sala Galmozzi).

Poesia: Paolo Alliata 27 aprile ore 19:30 (Chiostro Santa Marta); Patrizia Valduga 3 maggio ore 19:30 (Chiostro Santa Marta).

Non mancheranno, anche quest’anno, gli eventi dedicati ai lettori e alle lettrici di ogni età. Saranno 10 gli appuntamenti dedicati quest’anno ai giovanissimi, suddivisi fra laboratori, letture e spettacoli.

Concerti-reading

Alla presentazione della Fiera dei librai Due palchi per una nuova rassegna musicale che propone 17 concerti-reading ospitati nelle suggestiva cornice del Chiostro di Santa Marta, nell’omonima galleria che collega piazza Vittorio Veneto con via Crispi, nel Chiostro di Santo Spirito in via Tasso, e sulla gradinata della Chiesa dei Santi Bartolomeo e Stefano.

Musicisti, corali, cantautori, scrittori e testimonianze di vita, in un connubio di note e parole con la partecipazione di: Quintetto di Ottoni “Db brass quintet”, Coro Longuelo InCanto, Gianluigi Trovesi e Paolo Manzolini, Ottoni Secco Suardo, Arianna Rozzo, Tamashi Pigiama, Caso, Luca Bonacina, Henry’s Friends Choir, Elena Maffioletti con Adelio Leoni e Roger Rota, Don Paolo Alliata insieme a Giovanni Nicoli e Paolo Meinardi, don Fabio Corazzina e Alessandro Sipolo, il duo Tracanna – Pasinetti, Michele Dal Lago e Giusi Pesenti, Orion, Asteria, Progetto Aritmica.

La rassegna Voci del Novecento, curata da Luca Pinelli, porta tre esperte di letterature europee dell’Università degli studi di Bergamo a dialogare sulla vita e le opere di tre autrici del Novecento: Christa Wolf, Alba de Céspedes e Marguerite Yourcenar. Gli incontri si articolano in un dialogo tra il moderatore e la relatrice che intende restituire la complessità del pensiero e della creazione delle tre voci autoriali tanto nei loro contesti originali quanto nel loro rapporto con l’oggi, con letture ad alta voce e consigli di lettura per chi le conosce già o chi le scopre per la prima volta.

Premio Nazionale di Narrativa Bergamo

Inoltre sabato 25 aprile alle ore 18, la Fiera dei Librai di Bergamo ospiterà la cerimonia di premiazione della 42ª edizione del Premio Nazionale di Narrativa Bergamo alla presenza dei cinque autori finalisti — una sinergia che rinnova il legame e la collaborazione tra due manifestazioni di prestigio nel panorama culturale della città. La collaborazione si completa con un incontro con Silvia De Laude, Paolo Di Stefano e Michele Mari, membri del Comitato Scientifico del Premio Bergamo.

90 anni dalla morte di Pirandello, un concorso

Per la prima volta, la Fiera dei Librai lancia un concorso per vincere un viaggio in Sicilia, nell’anno che segna importanti celebrazioni dedicate a Luigi Pirandello: i 90 anni dalla morte e il centenario del romanzo Uno, nessuno e centomila. Per partecipare all’estrazione è sufficiente acquistare 5 libri durante gli incontri di presentazione con gli autori e assistere a 3 concerti nell’ambito della manifestazione.

Il concorso sarà valido a partire dal 18 aprile. Le cartoline potranno essere ritirate alle casse della Fiera oppure al banchetto di vendita dei libri durante gli incontri con gli autori. Il personale della Fiera provvederà a timbrare l’apposita cartolina e, una volta completata, sarà possibile concorrere all’estrazione del premio: un viaggio per due persone ad Agrigento, comprensivo di soggiorno di 2 notti e visita alla Casa Museo di Luigi Pirandello. La consegna delle cartoline timbrate potrà essere effettuata direttamente alle casse della Fiera oppure, entro l’8 maggio, presso le librerie aderenti alla Fiera dei Librai.

I luoghi della manifestazione

Anche quest’anno la manifestazione è diffusa, distribuendo gli incontri su un maggior numero di sedi. Le principali saranno lo Spazio Incontri A2A nel Cortile della Biblioteca Ciro Caversazzi in via Torquato Tasso, che rinnova la collaborazione con l’event partner A2A; e la Sala Ferruccio Galmozzi al primo piano della Biblioteca Ciro Caversazzi, la Sala Lettura allestita nell’Area Narrativa della Fiera dei Librai e il Donizetti Studio a fianco del Teatro Donizetti. Altri eventi si svolgeranno nel Chiostro di Santa Marta e nel Chiostro di Santo Spirito, negli spazi di gres art 671, a NXT Bergamo in Piazzale degli Alpini, nella Sala Mimmo Boninelli della Biblioteca civica Antonio Tiraboschi ed in Aula Magna dell’Università degli studi di Bergamo.

Le prenotazioni