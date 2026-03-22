Da Ditonellapiaga a Xavier Rudd: l’estate in musica si avvicina

Estate musicale 2026: si ricomincia da «Che fastidio!», dal pop a tinte dance dell’ineffabile Ditonellapiaga in concerto il 3 luglio al Nxt di Piazzale Alpini. Terza classificata all’ultimo Sanremo, Margherita Carducci permane per la terza settimana consecutiva al primo posto della classifica EarOne Airplay: la canzone in gara all’Ariston è la più trasmessa e ascoltata in radio. La cantautrice romana è uscita nel migliore dei modi dal Festival e ora affronta la tournée che da giugno a settembre la vedrà calcare i palchi dei principali festival italiani.

Ditonellapiaga sarà a Piazzale degli Alpini, in seno al progetto proposto da Shining Production, capofila in Ati con Pink Bear, realizzato in collaborazione con il Comune di Bergamo.

Per la verità non è il primo nome annunciato. Arriva in città anche il cantante e musicista australiano Xavier Rudd, il 28 luglio, protagonista di spicco della nuova stagione estiva che sarà come sempre ricca di appuntamenti. Il cartellone del «NXT» è in via di allestimento. Per ora possiamo solo dire che ci sono trattative con Mariantonietta e Colombre dopo il passaggio sanremese. L’indie romantico dei due ha in qualche modo lasciato un segno di qualità all’Ariston. Speriamo che le parti trovino l’accordo.

Marco Masini Claudio Baglioni Xavier Rudd

Per quanto riguarda il cartellone della rassegna «Lazzaretto Estate» il bando si è «giocato» nei giorni scorsi per una ventina di spettacoli, tra musica, teatro e cabaret, in un arco di tempo previsto tra giugno e i primi di agosto, com’è stato nelle passate edizioni. Per sapere chi arriverà bisogna attendete ancora qualche giorno, ma già dopo Pasqua si potrebbero avere le prime indicazioni. Inutile dire che la scelta delle agenzie di spettacolo ricadrà per forza di cose su quegli artisti che sono in giro e hanno disponibilità di date nel periodo in questione. Quasi tutti i concorrenti sanremesi sono in circolazione, da Levante ad Arisa e via discorrendo. Marco Masini ad esempio arriva a Bergamo il 16 luglio all’Arena Fiera, nello stesso spazio dove i bergamaschi potranno andare a seguire l’ennesimo concerto di Claudio Baglioni, il 13 luglio.

Quest’anno, al di là del consueto «Concertozzo» fissato a Biella con il Trio Medusa il 26 e 27 giugno, ripartono per concerti anche Elio e le Storie Tese con un’idea carina: il «Tour à la carte». Si possono prenotare le canzoni sul sito del gruppo, ottenendo così una scaletta personalizzata. In questo modo ogni città interessata al concerto potrà esprimere il gradimento sul canzoniere di Elio e compagni. Vedremo se ci sarà l’occasione del ritorno in città di questa band che si gioca la carta dell’ironia, affiancata a una musicalità traversa, zappiana.

Ad anticipare il ritorno live di Ditonellapiaga, il nuovo album «Miss Italia» ha già fatto discutere per il riferimento neppur troppo velato al brand del concorso. Si contesta l’uso indebito del marchio, ma è da vedere se ci sarà un seguito legale. Dopo un momento di smarrimento d’identità musicale, l’album nasce come reazione alla necessità di rimettere tutto in discussione e ritrovarsi, indagando il rapporto con i canoni, con la percezione degli altri, di una musica funzionale alla propria personalità. Il nuovo album è stato scritto e composto dalla stessa Margherita, insieme ad Alessandro Casagni che ne ha anche curato la produzione. Il carattere più evidente è dato dall’ironia pungente e dissacrante di Ditonellapiaga, ancora una volta fuori dal coro. Utilizzando sonorità elettroniche e sfumature pop-dance, la cantautrice esplora le crepe dello star system, punzecchia miti e maschere della società, inscenando la lucida parodia dei tempi che corrono.