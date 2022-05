Da Ermal Meta a Giorgia Soleri, ecco i protagonisti della Fiera dei librai al debutto in piazzale Alpini

Dal 28 maggio al 5 giugno 2022 si svolge la 63esima edizione della Fiera dei Librai Bergamo in una cornice ancora inconsueta rispetto alla tradizionale presenza sul Sentierone, ma comunque capace di far respirare l’atmosfera del grande ritorno dopo un periodo di difficoltà in cui anche e soprattutto i libri, sono stati un luogo privilegiato di fuga e stimolo per l’immaginazione . La Fiera dei Librai più antica d’Italia, organizzata da Promozioni Confesercenti Bergamo, Sindacato Italiano Librai (Sil) e dalle librerie indipendenti aderenti a Li.Ber - Associazione Librai Bergamaschi, p opola quest’anno l’ampia area di NXT Station, il contenitore culturale che anima Piazzale degli Alpini nel cuore della città di Bergamo .