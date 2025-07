Da «Superman» a «Paul - Un pinguino da salvare»: le novità al cinema del fine settimana

La prima novità cinematografica del weekend del 12 e 13 luglio) è il nuovo «Superman» di James Gunn. Dopo Henry Cavill, ora tocca a David Corenswet portare sul grande schermo il famosissimo Clark Kent e la sua controparte mascherata. In questa nuova versione il regista combina una miscela unica di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnando al pubblico un Superman guidato dalla compassione e da una profonda fiducia nella bontà del genere umano. A completare il cast ci sono Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Edi Gathegi, Anthony Carrigan. Il film è disponibile anche in versione originale con sottotitoli.

I Play Mother – Il gioco del male

La stagione estiva degli horror continua con «I Play Mother – Il gioco del male», diretto da Brad Watson con Jo Martin, Megan Lockhurst e Jax James. Dopo la morte della madre biologica, due bambini piccoli vengono affidati in prova alle cure dei loro potenziali futuri genitori adottivi. Tuttavia, non passa molto tempo prima che la nuova famiglia inizi a chiedersi se non ci sia qualcosa di più sinistro in gioco… La pellicola, vietata ai minori di 14 anni, si aggiunge a «28 anni dopo» e «Megan 2.0» tra le proposte del genere.

4 mosche di velluto grigio

Per gli amanti delle atmosfere tese e dei brividi, dal 14 luglio torna il sala in versione restaurata in 4k «4 mosche di velluto grigio», il thriller cult di Dario Argento, terzo capitolo della cosiddetta trilogia degli animali. Il film, grazie all’iniziativa Cinema Revolution, sarà disponibile a 3.50 euro, come tutti i film italiani ed europei fino al 20 settembre.

Paul - Un pinguino da salvare

Per i più piccoli invece c’è «Paul – Un pinguino da salvare», di produzione tedesca. Livi Martini ha tre sorelle e accanto a loro e agli occhi di mamma Ines e papà Corilanus si sente invisibile. Ma quando Paul, un pinguino con il talento per la danza, viene catturato da due prestigiatori che vogliono esibirsi con lui a Las Vegas, il bambino diventa protagonista di in un’avventura movimentata per cercare di portare in salvo l’animale.

Come fratelli

Tra le produzioni italiane, è ancora in sala «Come fratelli» di Antonio Padovan. Due amiche inseparabili, a cui il destino regala la gioia di una gravidanza vissuta insieme, vengono strappate alla vita da un tragico incidente. I loro mariti, incapaci di affrontare da soli il dolore e la sfida di essere padri e vedovi, decidono di allearsi e aiutarsi a vicenda per crescere i figli. Nel cast Francesco Centorame, Pierpaolo Spollon e Ludovica Martino.