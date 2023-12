Da Wonka alle storie per bambini al cinema per Natale. E c’è chi rivede i grandi classici - Foto e video

La grande uscita della settimana è l’attesissimo spin off de «La fabbrica di cioccolato», la storia inventata dallo scrittore Roald Dahl che vede tra i protagonisti il magico e strampalato cioccolatiere Willy Wonka. Il ruolo del genio dei dolciumi, interpretato da adulto prima da Gene Wilder nel 1971 e poi da Johnny Depp nel 2005, tocca ora in «Wonka» alla giovane stella di Hollywood Timothée Chalamet. Il film racconta le origini di Willy e della fondazione della sua incredibile fabbrica. Chalamet è qui accompagnato da Calah Lane, Olivia Colman e Hugh Grant, che veste i panni di un buffo Umpa Lumpa. Ricordiamo che acquistando il biglietto online sul sito di Uci Cinemas o sull’app del circuito per le proiezioni previste dal 14 al 24 dicembre, gli spettatori avranno la possibilità di vincere un viaggio in Belgio e visitare la Chocolate Nation di Anversa.

Per chi ama le storie fantasy con un bel po’ di azione, è appena arrivato al cinema anche il secondo capitolo di «Aquama n», con Jason Momoa che ritorna come protagonista. Anche per «Aquaman e il Regno Perduto» Uci Cinemas ha preparato una sorpresa per gli appassionati: comprando il biglietto online su www.ucicinemas.it o sull’app per le proiezioni del film previste dal 20 al 24 dicembre, gli spettatori riceveranno un esclusivo poster in regalo. Inoltre, prendendo un biglietto entro il 31 dicembre e registrandolo sul sito aquaman.ucicinemas.it, i fan potranno partecipare all’estrazione di uno dei cinque esclusivi artwork incorniciati in edizione limitata, firmati dai film maker.

Per i più piccoli sono in sala i film d’animazione «Trolls 3» e «Prendi il volo»; per quanto riguarda le commedia italiane, il Natale sarà accompagnato da «Improvvisamente a Natale mi sposo», «Guerra dei nonni» e la nuova uscita con il duo comico Ficarra e Picone, «Santocielo».

Improvvisamente a Natale mi sposo Acquaman Wonka

E comodamente a casa

Visto che Natale è proprio alle porte, questa settimana ne approfittiamo per consigliarvi anche qualche bel classico delle feste da rivedere a casa con la famiglia. Non è davvero Natale infatti se ogni anno non si rispolvera almeno uno di questi film. Il primo, imperdibile, titolo natalizio è l’apprezzatissimo «Mamma, ho perso l’aereo», con il piccolo Kevin McCallister interpretato da Macaulay Culkin; a seguire c’è «Una poltrona per due», con l’esilarante coppia Eddie Murphy/Dan Aykroyd. Immancabile anche «Il Grinch» con Jim Carrey, film che vinse l’Oscar per il miglior trucco. Per i più romantici invece l’appuntamento fisso è con «L’amore non va in vacanza», che nel cast vede Cameron Diaz, Kate Winslet, Jack Black e Jude Law. Chiudiamo la lista delle commedie straniere consigliate con «Miracolo nella 34ª strada», film del 1994 e remake di una prima versione degli anni Quaranta, una pellicola dolcissima che merita di essere guardata in compagnia dei propri bambini. A proposito di bimbi, ecco anche un paio di suggerimenti d’animazione: in primis il tradizionale «Polar Express» e poi il più recente – ma molto amato – «Frozen».

Mamma ho perso l’aereo Miracolo nella 34ª strada Polar Express

Per quanto riguarda le pellicole nostrane, il nostro consiglio ricade su «La banda dei Babbi Natale», diretto da Paolo Genovese e con il mitico trio di Aldo, Giovanni e Giacomo; per chi volesse dedicarsi a qualcosa di meno recente, la scelta d’obbligo è invece «Vacanze d’inverno» con Alberto Sordi, il capostipite per eccellenza dei film natalizi italiani.

Vota il tuo fim