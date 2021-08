Dai Puffi a Occhi di gatto, Cristina D’Avena star in piazzale Alpini con le sigle dei cartoni - Video

La cantante è stata protagonista venerdì 27 agosto della prima serata di «Bergamo Comics» in programma fino domenica 29 in piazzale Alpini. Il video con le voci del pubblico.

Il mondo dei fumetti e dei cartoni animati conquista la città. È partita infatti con il botto «Bergamo Comics», la rassegna realizzata da Think Comics, in collaborazione con Rete DOC e Bergamo 1000, che propone fino a domani sera in piazzale degli Alpini concerti, animazione e incontri a tema. Ad inaugurare ieri sera la manifestazione Cristina D’Avena che, accompagnata sul palco dalla band veronese Poveri di Sodio (formata da Andrea Lucchi, Davide Moschini, Matteo Favalli, Alberto Grisi ed Emmanuele Tognazzoni), ha infiammato il pubblico con alcune delle sigle di cartoni animati più conosciute e amate, tra le quali «Mila e Shiro», «Occhi di gatto», «I Puffi», «Pollon» e «Lupin».