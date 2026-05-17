Dalle radici bergamasche al successo ad «Amici»: Caterina Lumina incontra i fan a Oriocenter - Foto e video

Dopo il grande successo per l’uscita del suo nuovo EP «Catalina» disponibile dal 15 maggio, nel pomeriggio di domenica 17 maggio Caterina Lumina ha incontrato il suo pubblico a Oriocenter. Cantante ventiduenne di origine bergamasca, ma cresciuta a Minorca, è diventata famosa con la partecipazione al programma di Maria De Filippi «Amici». Durante il percorso del talent, si è fatta conoscere con le sue canzoni «RoseRovi», «Vuelve» e «Noche Paraíso», che contengono parti in spagnolo e in italiano, simbolo della doppia anima dell’autrice .

Caterina Lumina a «Oriocenter»

L’EP è disponibile in formato fisico e digitale, e contiene sei tracce, che racchiudono la storia del suo percorso artistico e personale: identità, distacco, rimpianto e relazioni umane. Non a caso il titolo è la versione spagnola del nome Caterina. L’evento si è tenuto al piano superiore del centro commerciale, con possibilità di firmacopie dell’EP e di scattare una foto insieme alla cantautrice: si è trattato quasi di un debutto davanti al proprio pubblico, viste le origini della cantante.