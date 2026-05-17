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Cultura e Spettacoli / Bergamo Città Domenica 17 Maggio 2026

Dalle radici bergamasche al successo ad «Amici»: Caterina Lumina incontra i fan a Oriocenter - Foto e video

IL FIRMACOPIE. La cantante bergamasca Caterina Lumina ha incontrato i fan nel pomeriggio di domenica 17 maggio al centro commerciale dopo la partecipazione al talent di Maria De Filippi.

Lettura meno di un minuto.
Sara Urbano
Sara Urbano

Dopo il grande successo per l’uscita del suo nuovo EP «Catalina» disponibile dal 15 maggio, nel pomeriggio di domenica 17 maggio Caterina Lumina ha incontrato il suo pubblico a Oriocenter. Cantante ventiduenne di origine bergamasca, ma cresciuta a Minorca, è diventata famosa con la partecipazione al programma di Maria De Filippi «Amici». Durante il percorso del talent, si è fatta conoscere con le sue canzoni «RoseRovi», «Vuelve» e «Noche Paraíso», che contengono parti in spagnolo e in italiano, simbolo della doppia anima dell’autrice.

Dalle radici bergamasche al successo ad «Amici»: Caterina Lumina incontra i fan a Oriocenter - Foto e video
Caterina Lumina a «Oriocenter»

L’EP è disponibile in formato fisico e digitale, e contiene sei tracce, che racchiudono la storia del suo percorso artistico e personale: identità, distacco, rimpianto e relazioni umane. Non a caso il titolo è la versione spagnola del nome Caterina. L’evento si è tenuto al piano superiore del centro commerciale, con possibilità di firmacopie dell’EP e di scattare una foto insieme alla cantautrice: si è trattato quasi di un debutto davanti al proprio pubblico, viste le origini della cantante.

Introdotta sul palco da Diego Frera, una Cate Lumina visibilmente emozionata ha cantato «RoseRovi», in maniera appassionata, ancora più coinvolta nell’esibizione poiché tra il pubblico erano presenti alcuni membri della sua famiglia.

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