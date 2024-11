Donizetti, 10 anni d’opera in crescendo. Il saluto al direttore Micheli

Il saluto al direttore artistico del Festival Donizetti, Francesco Micheli

Del resto in un colpo - due ore volate senza respiro - il citofono ha raccontato dieci anni di Festival Do. Iconico il tributo, in meno di due minuti, di Andrea Compagnucci,responsabile martketing e fundraising: ha proposto in un mosaico di fotografie, un sequel di scatti a partire dall’opera tra i passeggeri di Orio, alla «prima maglietta» irriverente sul busto di Gaetano; dalle torte ai profumi passando per le mille iniziative con i commercianti contagiati e convinti della bontà del verbo donizettiano. Poi l’albero di natale, con la gente che rubava le palline di Gaetano. E poi il Covid col «Gala sul sofà» per spezzare l’esorcismo dell’isolamento e non interrompere la linfa dello spettacolo nonostante tutto, oltre tutto. Poi la notte «prima egli esami»: quella passata con coperte cuscino in platea, a dormire prima della chiusura per il restauro. «Cantiere teatro» era anche la parola d’ordine di Micheli, pensando non solo, non tanto, all’imponente lavoro di ristrutturazione, ma alla percezione dell’opera e alla figura di Donizetti, cambiata ampiamente e profondamente in due lustri di Festival, sia intra moenia che extra.