Donizetti Opera, Micheli lascia la direzione artistica

Francesco Micheli lascia dopo dieci anni il Festival Donizetti di Bergamo. L’annuncio è arrivato nella mattinata di sabato 28 settembre nel corso della conferenza stampa di presentazione di «D come Dieci», la decima edizione del festival Donizetti Opera. Micheli ha confermato che lascerà la direzione artistica nel 2025: non interromperà però il legame operativo e artistico con la città di Bergamo. Porterà infatti in scena una delle ultime opere di Gaetano Donizetti «Caterina Cornaro», una produzione che arriverà anche in Spagna grazie alla collaborazione con il Teatro Reale di Madrid.