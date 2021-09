Eletta «Miss Mamma Italiana 2021», è Silvia Palamà di Calusco d’Adda - Foto

È di Calusco d’Adda la vincitrice di «Miss Mamma Italiana 2021»: si chiama Silvia Palamà, ha 30 anni e lavora come libera professionista nella selezione del personale. Fidanzata con Valerio, è mamma di Mario di 9 anni. La finale nazionale della manifestazione, organizzata da Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti con il patrocinio del Comune di Bellaria Igea Marina e in collaborazione con Fondazione Verdeblu si è svolta domenica 12 settembre (con tutte le misure di sicurezza) in piazza Don Minzoni a Bellaria. Il concorso dedicato a tutte le mamme tra i 25 e i 45 anni è giunto quest’anno alla sua 28 a edizione (è il primo in italia) e «non vuole premiare solo la bellezza – spiegano gli organizzatori – ma intende valorizzare il ruolo della mamma, come donna impegnata in famiglia, nel lavoro e nella società».