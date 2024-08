Emozioni nel cuore della lirica, un concerto per voce e organo

Da Haendel a Schubert

Santa Cecilia e la Scala di Milano

Capoferri ha iniziato gli studi musicali all’Accademia Musicale Santa Cecilia di Bergamo e si è diplomato in canto artistico all’Istituto Superiore di studi musicali «Gaetano Donizetti» di Bergamo. Nella stagione lirica 2007 inizia a collaborare come artista del coro al Teatro Donizetti di Bergamo. Nel giugno 2008 ha vinto le selezioni per artisti del coro AS.LI.CO (Associazione Lirica Concertistica Italiana) ed ha collaborato con diversi Teatri del Circuito Lirico Lombardo. Per tre anni consecutivi (2009-2010-2011), dopo aver superato, classificandosi primo in graduatoria, le audizioni per artista del coro alla Fondazione Arena di Verona, ha collaborato con la Fondazione per le tre Stagioni Liriche Areniane. Il 27 giugno 2022 ha vinto il Concorso Internazionale per Artisti del Coro a il Teatro alla Scala di Milano.