Facchinetti: «Nel mio nuovo album anche una preghiera scritta con D’Orazio»

I classici, scritti per sé e per i Pooh, in versione orchestrale. Roby Facchinetti licenzia oggi «Symphony», il suo nuovo doppio album: diciannove brani, cinque inediti, uno strumentale. In scaletta anche una preghiera scritta a quattro mani con Stefano D’Orazio. L’overture va da «Parsifal» a «Parsifal» passando per «Pensiero», «Pierre», «Rinascerò rinascerai», album come «Alessandra» e «Inseguendo la mia musica». L’arte di Roby in poche battute. Il primo singolo è «Uomini soli».

«Gli inediti raccontano in nuce i miei diversi modi di scrivere musica», spiega Facchinetti. Il lungo percorso ha valso anche questo. L’eclettisno compositivo ha camminato insieme alla lunga trasferta dei Pooh e di un’avventura solistica che si è sviluppata man mano quando ancora c’era il gruppo e subito dopo. «Scrivere ti dà tante possibilità. E io ho diversi modi di esprimermi. Ho scritto “Tanta voglia di lei” e “Chi fermerà la musica”, ho scritto “Giorni infiniti” e “Parsifal”, «Pierre», ho firmato degli strumentali. Sono i cinque modi di esprimere le diverse anime che vivono dentro me. Diverse tra loro. Il mondo di “Pierre” è altro da “Giorni infiniti” e dal prog di “Parsifal”. L’idea del disco orchestrale nasce dal desiderio di rivestire i miei stili compositivi, sottolineandoli. Volevo dare una nuova vita alle canzoni composte nel tempo. Un’immagine di nuova creatività applicata a pezzi che sono diventati dei classici della canzone italiana. Volevo rappresentare il mio presente attraverso le anime che mi hanno accompagnato nel mio lungo viaggio».