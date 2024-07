Fantoni padre e figlio, nelle loro lettere scorci dell’800 all’ombra di Napoleone

Un quaderno per l’anniversario

Una plurisecolare dinastia

La Repubblica Cisalpina e l’Austria

Calligrafie ottocentesche

«Durante le stagioni ridimensionate a causa della pandemia – racconta Lidia Rigon, conservatrice della Casa Museo Fantoni di Rovetta –, le nostre addette alle visite Marilena Rossini, Giusi Brasi ed Elena Imberti, hanno preso pian piano confidenza con le calligrafie ottocentesche, minute e talvolta inestricabili, di Donato Andrea Fantoni e del suo giovane figlio Luigi e hanno iniziato, in mia compagnia, il lavoro di trascrizione della loro corrispondenza dal 1806 al 1817. Sembrava un atto di esperienza individuale e di pura curiosità per il rapporto tra un genitore già ben noto per la sua opera artistica nella casa bottega di Rovetta e un figlio meno conosciuto, in un periodo storico particolarmente denso di avvenimenti locali e internazionali. Per me si trattava anche di un’attività istituzionale, finalizzata al riordino di un carteggio solo in parte enucleato dai fondi documentari fantoniani di Rovetta».