Cultura e Spettacoli / Bergamo Città
Martedì 06 Gennaio 2026

Fondi in ritardo dal ministero: il Bergamo Film Meeting in difficoltà

CINEMA. La storica rassegna, in programma per marzo, costretta a far saltare la serata inaugurale. Il Comune pronto ad anticipare la sua quota.

Lucia Cappelluzzo
Lucia Cappelluzzo
Collaboratrice

Presentazione del Bfm in una foto d’archivio
Presentazione del Bfm in una foto d’archivio

Il Bergamo Film Meeting si avvicina all’edizione 2026, in programma dal 7 al 15 marzo, in una situazione di forte incertezza economica che gli rende impossibile chiudere tutti i pagamenti, garantire la storica serata di inaugurazione così come l’amato bookshop e i gadget del festival.

Il ritardo dei fondi ministeriali

Alla base della difficoltà c’è un problema ormai strutturale: il ritardo nell’erogazione dei fondi ministeriali destinati ai festival cinematografici di tutta Italia, che, a livello locale con realtà piccole per cui ogni sostegno è ancora più fondamentale, si fa sentire ancora di più.

Ogni anno il Bergamo Film Meeting accede ai contributi del ministero della Cultura tramite i bandi della direzione generale cinema, che assegnano i finanziamenti sulla base di criteri di merito, storicità, qualità del progetto, sostenibilità economica e impatto culturale. Per il festival bergamasco il contributo si aggira intorno ai 120mila euro, una quota fondamentale, pari a circa un quarto, del budget complessivo dell’intero festival.

Al Meeting manca un quarto del budget

«Il problema non è il riconoscimento del valore del festival – spiega Fiammetta Girola, della direzione del Bergamo Film Meeting - Il problema è che da alcuni anni i fondi arrivano sempre più tardi, e quest’anno il ritardo è diventato particolarmente grave». Nel 2025, infatti, la commissione incaricata di valutare le domande è rimasta vacante per l’intero anno ed è stata nominata solo a dicembre. «Ora dovrà valutare centinaia di richieste relative alle edizioni 2025 – prosegue Girola – mentre i festival stanno già organizzando e anticipando spese per il 2026».

Le conseguenze sono concrete: al Bergamo Film Meeting manca circa un quarto del budget e restano, più o meno, 50mila euro di debiti verso fornitori per l’edizione precedente. Fornitori che stanno già lavorando all’edizione 2026 senza essere stati ancora saldati per il 2025. «Per ridurre i rischi siamo stati costretti a fare delle scelte – spiega Girola –. Abbiamo deciso di non ridurre il numero delle proiezioni e di preservare l’integrità artistica del festival, rinunciando però ad altre attività storiche, come la nostra tradizionale serata inaugurale, e condizioni organizzative fondamentali». Una situazione che non riguarda solo Bergamo, ma tutto il territorio italiano. In Piemonte sono nati movimenti di protesta di cineforum e associazioni culturali, mentre anche a livello locale un altro festival cinematografico come Bergamo Animation Days vive la stessa difficoltà: il saldo del contributo ministeriale per l’edizione 2024, svoltasi a maggio, è arrivato solo nell’ottobre 2025.

«Il rischio economico viene scaricato interamente su associazioni e lavoratori culturali - conclude Girola - Ci viene chiesto di anticipare risorse che spesso non abbiamo. Per questo chiediamo il sostegno di enti pubblici, privati e cittadini per permettere a un presidio culturale di continuare a esistere senza snaturarsi».

Il Comune ha deciso di anticipare il versamento della sua quota

Interpellato, l’assessore alla Cultura Sergio Gandi ha sottolineato: «Come Comune già contribuiamo in modo significativo al Festival e per aiutarlo ulteriormente cercheremo di anticipare la nostra quota del 2026 (55mila euro), versandola prima del previsto. Successivamente valuteremo le azioni necessarie per offrire ulteriore supporto». «Questa manifestazione è per noi di fondamentale importanza, sia a livello locale che nazionale. Ogni anno riempie la sala al completo, con partecipanti provenienti da tutta Italia, garantendo un livello di qualità straordinario – ha aggiunto –. È davvero irrinunciabile, poiché rappresenta un evento centrale per la nostra città e il nostro territorio. Faremo tutto il possibile per sostenerli».

Entrata dell'auditorium di piazza della Libertà per il Bergamo film meeting
Entrata dell'auditorium di piazza della Libertà per il Bergamo film meeting
(Foto di Beppe Bedolis)

