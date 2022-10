Giacomo Manzù, nasce il primo catalogo digitale ragionato delle opere

Nasce il primo catalogo digitale ragionato dedicato alla produzione artistica di Giacomo Manzù, porta d’accesso virtuale ad uno dei principali protagonisti della scultura italiana del Novecento. È il principale frutto di un ampio progetto di valorizzazione dell’opera dell’artista bergamasco nato dalla stretta collaborazione tra Fondazione Giacomo Manzù–costituita nel 2008 per volontà della vedova Ingeborg Katharina Schabele di cui fanno parte i figli dell’artista, Giulia e Mileto Manzoni –e Fondazione Banca Popolare di Bergamo: la sinergia ha coinvolto l’Università degli studi di Bergamo e l’Università degli Studi Roma Tre con l’obiettivo di promuovere la figura e l’opera del noto scultore attraverso percorsi e progetti scientifici e didattici.Il lavoro di creazione di un catalogo online –tipologia molto diffusa all’estero, ma di scarsa attenzione in ambito italiano –permetterà di riordinare per la prima volta in un unico luogo virtuale la vasta produzione di Giacomo Manzù, e aprirà così la strada ad ulteriori ricerche e approfondimenti sull’arte dello scultore e sulle influenze reciproche con l’ambiente artistico italiano del Novecento.