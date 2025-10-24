Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cultura e Spettacoli / Bergamo Città
Venerdì 24 Ottobre 2025

Giovanni Marieni, addio all’alpino cultore della storia

IL LUTTO . Nel 2019 aveva donato al Museo Sestini il fondo fotografico di famiglia: 3mila scatti sulla Grande Guerra vista dal nonno generale, sindaco di Bergamo nel 1920-21.

Barbara Mazzoleni
Barbara Mazzoleni
Collaboratore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Giovanni Marieni Saredo
Giovanni Marieni Saredo

«Con animo nobile e silenzioso, ci ha lasciati Giovanni Marieni Saredo»: hanno tutta la forza di un ritratto le parole con cui la moglie Isabella, i figli Maria Luisa, Irina e Alessandro e la sorella Ina, hanno annunciato la scomparsa, a 83 anni appena compiuti, di una figura che, nella discrezione che la contraddistingueva, ha avuto un ruolo importante nel coltivare la memoria storica e il presente della cultura della nostra città.

In parte era scritto nel destino famigliare, visto che Marieni ha raccolto, custodito e anche condiviso con la comunità, l’eredità storica del nonno di cui portava il nome, Giovanni Marieni Saredo (1858-1933), comandante del Genio in Tripolitania nella Guerra di Libia, uno dei padri della nostra aeronautica militare in qualità di creatore e organizzatore dell’aviazione nella Grande Guerra, Comandante generale del Genio militare dopo Caporetto, nonché sindaco di Bergamo a cavallo del 1920-1921.

Chi era Giovanni Marieni

E così, dopo essere cresciuto girando il mondo da Atene a Buenos Aires, da Tokyo a Strasburgo, al seguito del padre ambasciatore, Giovanni Marieni Saredo aveva scelto di vivere sulla collina di famiglia, nella casa sui Colli che si affaccia sulla via dedicata al nonno generale, che proprio qui si era spento. Da quel momento, su quella collina sventola la bandiera italiana, perché per Giovanni Marieni il patriottismo era nel sangue, così come il profondo spirito di appartenenza al corpo degli Alpini, sin dagli anni del servizio militare. Diceva sempre alla famiglia che non avrebbe voluto discorsi ai suoi funerali, ma soltanto la presenza dei «suoi» Alpini. E così saranno anche loro, venerdì 24 ottobre alle ore 15, nella parrocchiale di Santa Grata Inter Vites in Borgo Canale, a salutarlo per l’ultima volta.

I ricordi degli amici

È l’amico di una vita, Willi Zavaritt, a raccontarci di Giovanni Marieni Saredo: «Uomo irripetibile per vicende famigliari, biografiche e doti umane. Convivevano in lui la serietà operativa del nonno generale con la diplomazia del padre ambasciatore. Quando vivi infanzia, scuole, università, servizio militare, lavoro, e studi in diversi luoghi del mondo, questo ti lascia una grande apertura umana e la capacità di comprensione di tutte le situazioni. In Giovanni, queste esperienze si sono innestate su un carattere molto fermo e per nulla disposto a scendere a compromessi, come dimostra la sua attività dopo il rientro in Bergamasca. Sportivo coraggioso, abbiamo praticato assieme il volo a vela e la canoa di fiume, oltre che lo sci di alta montagna.

Alla scuola Ufficiali alpini di Aosta ci trovammo a comandare la manovra a fuoco, ma ero tranquillo perché era Giovanni a comandare il Plotone Armi leggere, che sparava proiettili di mitragliatrice che fischiavano sopra le nostre teste. Con la maturità, Giovanni si è cimentato con il compito di raccogliere e tramandare le vicende di famiglia paterna e materna; sono scritti documentati di fatti e situazioni non ripetibili, e quindi tanto più preziosi per i discendenti. Ormai settantenne ha svolto un nuovo servizio alla città: chiamato nella Fondazione Accademia Carrara, come membro della Commissarìa ha dedicato intelligenza e diplomazia al tentativo di far prevalere nella gestione l’aspetto culturale su quello commerciale, la ricerca e lo studio sullo sfruttamento economico dei tesori di proprietà cittadina. Lascia un vuoto non colmabile, perché in lui convivevano fermezza e diplomazia. Era un gentiluomo».

E per un gentiluomo come Marieni, anche la storia famigliare non era un «distintivo» da conservare nel baule, ma una vicenda che trovava senso in una dimensione collettiva: «Di Giovanni Marieni Saredo è impossibile non ricordare il garbo, la discrezione e il sorriso gentile – dichiara la direttrice del Museo delle storie, Roberta Frigeni - Una sincera passione verso il museo, una grande sensibilità verso il patrimonio storico mostrati nel dialogo cordiale e rispettoso con il nostro staff. Ha collaborato con tutti: come membro del direttivo dell’Associazione Amici del Museo, come raffinato cultore della storia, come persona sempre pronta a partecipare alle attività e in qualità di donatore. La generosità è un tratto distintivo del rapporto della famiglia Marieni con il museo, sempre presente nei momenti di costruzione della memoria, con gesti dal profondo valore civico. Lunedì presenteremo il nostro nuovo portale online degli Archivi e delle Collezioni storiche: un progetto che molto, moltissimo deve a figure come quella di Giovanni Marieni Saredo».

La donazione del fondo fotografico di famiglia

Nel 2019, infatti, scelse di donare al Museo della fotografia Sestini il prezioso fondo fotografico di famiglia (quasi 3.000 stampe che, restaurate e digitalizzate dal museo grazie al bando 2022-2023 Grande Guerra del ministero della Cultura, presto saranno consultabili sul portale www.14-18.it). Seguirà il prestito del prezioso «Ritratto di Giuseppe Marieni» (1774-1813), ufficiale del Genio nell’esercito del Regno d’Italia napoleonico, per la mostra «Le carte dell’identità» nel 2011, poi per il riallestimento della Rocca nel 2013, fino alla donazione del dipinto al Museo delle storie nel 2020.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Aosta
Arte, cultura, intrattenimento
storia
Politica
Enti locali
governo
Scienza, Tecnologia
Ricerca
fondazione accademia carrara
Ministero della Cultura