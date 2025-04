Guerra, pace e imperi: Barbero da sold out per il debutto della Fiera dei librai - Foto e video

Una mattinata (quella di sabato 12 aprile) per aprire la mente e viaggiare nelle pieghe della storia con anche una piccola incursione verso il futuro. Il dialogo «Guerra, pace, imperi» tra lo storico Alessandro Barbero e il giornalista Oliviero Bergamini nel calendario della Fiera dei Librai è stato un successo. Il Gres Art 671 era sold out ed è rimasto affascinato dall’ora e mezza di incontro in un viaggio tra gli imperi: da quello Ottomano a quello Inglese, fino ai nuovi «imperi» dei giorni d’oggi dell’America, la Cina e la Russia. E l’Unione Europea, «primo tentativo di impero paritario costruito sulla pace», l’ ha definito Barbero.

Lo storico ha ammaliato tutta la platea che ha ascoltato avidamente le sue lezioni di storia e i suoi insegnamenti. Che, tuttavia, lo stesso Barbero ammette che «sono illusioni perché non è vero che la storia insegna. Certo, ci permette di capire cosa facevano le persone di un tempo in una determinata situazione, ma non ci dà un vademecum».

Alessandro Barbero e Oliviero Bergamini Gres Art 671 sold out