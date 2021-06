Guidi: «Si fotografa l’altro, non se stessi Ma bisogna mettere a tacere le parole»

Di lui non si trovano molte foto, e tanto meno belle: già questo dice molto. Quella di Guido Guidi è il contrario del tipo di fotografia alla quale siamo abituati: le sue immagini non sono mai dei «selfie», o forse lo sono in senso molto lato: in primo piano non c’è l’autore dello scatto che, anzi, si potrebbe dire che lui dedichi buona parte del suo lavoro a scomparire: «Nel momento in cui fai, disegni o fotografi, sei quella cosa che cerchi di riprodurre» dice. «Non ci sono più io. Se io sono pittore sono nel pennello, se sono fotografo sono nella macchina fotografica. Sono fuori di me. È un’iperbole, ma solo nel momento in cui sono fuori di me posso essere più vicino alle cose».

L’inaugurazione ad Astino con Guido Guidi