Hit parade, in vetta i Pinguini Tattici con Fake News. Poi Shiva ed Ernia. Spunta Natale con Bublè e Mariah Carey - Video

Scende al secondo posto il rapper milanese Shiva con il suo nuovo album Milano Demons. Scivola di un posto anche Ernia, terzo, con Io non ho paura uscito a distanza di due anni dal fortunato Gemelli. Sale quarto Francesco Guccini con Canzoni da Intorto (in discesa di tre posizioni), il lavoro che ha segnato il ritorno del cantautore modenese. In scalata dall’ottava alla quinta piazza Lazza con il suo terzo album in studio Sirio alla 35/a settimana di programmazione.