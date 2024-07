«Hitman», «L’ultima vendetta», «Era mio figlio»: i film in uscita nelle sale

Iniziamo la rassegna di questa settimana con un po’ di adrenalina: dopo «Tutti tranne te» e «Hit Man – Killer per caso», Glen Powell torna al cinema con un film sui cacciatori di uragani – «Twisters» – un reboot/sequel dell’omonimo «disaster movie» del 1996. Al suo fianco troviamo Daisy Edgar-Jones nei panni di una studiosa di tempeste che, dopo un’esperienza traumatica, è pronta a tornare sul campo per provare un nuovo strumento contro i tornado. Dramma e avventura non mancano per tutta la squadra, composta da Anthony Ramos, Maura Tierney, Brandon Perea, Daryl McCormack e Kiernan Shipka. La pellicola è diretta da Lee Isaac Chung.

Scopri tutta la programmazione delle sale di Bergamo e provincia qui.

L’ultima vendetta

Altro film ricco d’azione e tensione è «L’ultima vendetta», un thriller di Robert Lorenz con Liam Neeson. Belfast, 1974: tre terroristi in fuga dopo un attentato si fermano per caso in una piccola cittadina costiera, dove vive un uomo dal passato oscuro che qui conduce ora una vita tranquilla… Quando la piccola comunità locale viene minacciata dalla presenza dei tre fuggiaschi, il protagonista non può che tornare in azione. E così arrivano violenza e morte, insieme a una riflessione su peccato e redenzione.

Era mio figlio

Per chi è in cerca di storie drammatiche e grandi attori, segnaliamo «Era mio figlio», diretto da Savi Gabizon e con Diane Kruger, Richard Gere, Jessica Clement. Daniel è un ricco newyorkese che non ha mai voluto figli. Un giorno rincontra la sua ex fidanzata canadese di vent’anni prima che gli rivela due cose agghiaccianti: suo figlio è morto in un incidente stradale e il padre era proprio Daniel. Inizia così per lui un viaggio in cerca di un figlio mai conosciuto. Un film che riflette sulla paternità e sul dolore della perdita.

L’invenzione di noi due

E poi una produzione italiana: «L’invenzione di noi due» di Corrado Ceron. Milo, sposato con Nadia da quindici anni, si accorge che lei non lo desidera più. Non lo guarda, non lo ascolta, non condivide quasi più nulla. Ma Milo non si arrende e un giorno le scrive fingendosi un altro, dando inizio a una corrispondenza segreta. In quelle lettere, sempre più fitte e intense, entrambi si rivelano come mai prima. Nel cast Lino Guanciale, Silvia D’Amico, Francesco Montanari.

Due anime giapponesi