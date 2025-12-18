I grandi classici e le nuove uscite: ecco i film di Natale

Il weekend prenatalizio porta nelle sale italiane una selezione di film che unisce grandi produzioni spettacolari, cinema d’autore e storie pensate per tutta la famiglia, offrendo proposte adatte a tutti i gusti.

A dominare l’attenzione è «Avatar - Fuoco e cenere» diretto da James Cameron, terzo capitolo della saga ambientata su Pandora. Il film, di genere fantascientifico e avventura, vede il ritorno di Sam Worthington e Zoe Saldaña nei panni di Jake Sully e Neytiri, affiancati da Sigourney Weaver, Stephen Lang e Kate Winslet. La storia introduce nuove regioni del pianeta e una tribù Na’vi legata all’elemento del fuoco, approfondendo i temi del conflitto, dell’eredità e dell’equilibrio tra natura e civiltà. Presentato come evento di punta delle festività, il film è stato accolto con grande curiosità per l’ennesimo salto tecnologico promesso da Cameron.

Sul fronte del cinema storico arriva «Norimberga», diretto da James Vanderbilt, un dramma giudiziario che ricostruisce uno dei processi simbolo del Novecento. Il cast internazionale include Russell Crowe, Rami Malek e Michael Shannon, impegnati in una riflessione intensa su giustizia, responsabilità e memoria. Il film segue le tensioni morali e politiche che attraversano il tribunale incaricato di giudicare i crimini del regime nazista, con uno stile sobrio e rigoroso che ha attirato l’attenzione della critica nei festival autunnali americani.

Per gli amanti del cinema d’autore, Jim Jarmusch firma «Father Mother Sister Brother», una commedia drammatica minimalista e ironica, come nel suo stile, che intreccia diverse storie familiari. Nel cast figurano Cate Blanchett, Adam Driver e Charlotte Rampling. Presentato in concorso a Cannes, il film è stato apprezzato per la scrittura asciutta e l’umanità dei personaggi.

Arriva anche «La mia famiglia a Taipei», diretto da Shih-Ching Tsou, una produzione internazionale dal cuore intimista. La pellicola segue le vicende della famiglia di I-Jing, una bambina di cinque anni, che si trasferisce a Taipei. Mentre la madre single fronteggia i debiti gestendo un chiosco di noodles al mercato notturno e la sorella maggiore contribuisce con un lavoretto part-time, la bambina esplora con meraviglia la nuova vita cittadina: le strade, le bancarelle, le luci della metropoli. Ma perché disegna con la mano sinistra? Il nonno non vuole, dice che quella è una mano malvagia. Questo singolare divieto darà il via a una serie di vicende incredibili e inaspettate: con quella mano, I-Jing arriverà a ribaltare le sorti della sua famiglia e a sfiorare un segreto ben custodito. Una storia tra modernità e tradizioni radicate, che permetterà di conoscere una cultura lontana e una delle più vive metropoli asiatiche.

«Un topolino sotto l’albero»

Chiudiamo il palinsesto cinematografico con «Un topolino sotto l’albero», film d’animazione diretto da Henrik Martin Dahlsbakken, che narra la vicenda di una famiglia di topi che vivono in una casa di campagna, fino al giorno in cui una famiglia, di umani, decide di trasferirsi per le feste. I topini allora daranno battaglia ai nuovi coinquilini. Il film propone uno spettacolo divertente e perfettamente in tema con il periodo.

I grandi classici di Natale

E proprio perché siamo nella settimana di Natale, vale la pena guardare anche al divano di casa. Tra i grandi «classiconi» da riscoprire in compagnia non possono mancare «Il Grinch», con la sua ironia verde e irriverente; «Una poltrona per due», appuntamento fisso del 24 dicembre; «Mamma ho perso l’aereo», intramontabile commedia per tutte le età; e l’italiano «La banda dei Babbi Natale» del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, che mescola comicità e malinconia. Da aggiungere anche «Miracolo nella 34ª strada» e «Polar Express», perfetti per entrare nello spirito delle feste. Per chi cerca invece titoli più recenti e adatti alle famiglie con bambini, sono consigliati «Klaus – I segreti del Natale», una splendida animazione capace di emozionare grandi e piccoli, e «Qualcuno salvi il Natale», avventura moderna ideale per condividere un pomeriggio festivo davanti allo schermo.