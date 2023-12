Il 31 dicembre il Ducato di Piazza Pontida rivive la notte di 100 anni fa

Un modo per ricordare la storia del Ducato di Piazza Pontida partendo dalla sua fondazione per arrivare ai giorni nostri? Riproporre ai bergamaschi tutti i passaggi di quella magica notte di San Silvestro 1923 in cui, magari sotto una fitta coltre di neve, Rodolfo Paris, primo Duca in assoluto, inaugurando, con un manipolo di fidati amici, la piacentiniana Torre dei Caduti, decretava in quello stesso momento anche la nascita del più antico sodalizio della città. Già. Il Ducato di Piazza Pontida – sodalizio di cultura, arte, folclore e tradizioni bergamasche – proprio l’ultima notte di questo 2023 che ha visto Bergamo Brescia Capitale italiana della cultura, compie cent’anni.

Da Rodolfo Paris (Rodolfo Ü) all’attuale Smiciatöt (Mario Morotti), undicesimo della serie ducale alla testa della gloriosa associazione, si sono fregiati del titolo di Duca undici personaggi di grande spicco della vita cittadina per promuovere usi, costumi, lingua, teatro, tradizione e folklore che affondano le loro radici nella più autentica bergamaschità. Ed è stata proprio di Smiciatöt l’idea di ripercorrere, la notte di San Silvestro 2023, il cammino, in senso fisico oltre che ideologico, che vide protagonisti i padri fondatori del Ducato.

Il 31 dicembre

Questo il nutrito programma del 31 dicembre. Dopo il ritrovo dei convenuti alle 20,30 in una sala messa a disposizione dalla parrocchia di Sant’Alessandro in Colonna dove è prevista una cena conviviale e raggiunta intorno alle 23 l’Osteria dei Tre Gobbi, da cui mosse lo storico corteo un secolo fa, la partenza per raggiungere piazza Vittorio Veneto e sosta ai piedi della Torre.

Qui, prima dell’ultimo rintocco della mezzanotte, una breve cerimonia commemorativa farà rivivere a chi vorrà essere presente, l’avvenimento cardine dei primi cento anni di vita del Ducato di Piazza Pontida.