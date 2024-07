Il canto ribelle di Loredana Berté apre il «Bergamo Summer Festival»

«Ribelle» in Fiera, Loredana Bertè inaugura il «Bergamo Summer Festival» giovedì 18 luglio (inizio 21.30; biglietti disponibili), in concomitanza con il concerto di Goran Bregović fissato nella stessa serata al Lazzaretto. Peccato dover scegliere.

Nella diversità sono due figure che hanno dato molto alla musica. Per la Bertè il 2024 segna il cinquantennale di carriera. È un anno importante. La cantante è in pista con il «Ribelle Summer Tour» e un concerto antologico che traduce dal vivo i contenuti dell’omonima raccolta, con 57 brani che ripercorrono la sua avventura artistica. Il triplo album è un inno alla libertà; prova a riassumere l’intera carriera di una «signora» della canzone italiana che ha segnato a tratto indelebile diverse stagioni della nostra musica.

La storia di Loredana Bertè

La storia della Bertè è tutto un programma. Lei ha vissuto le canzoni, la musica, lo spettacolo con tutta se stessa, qualche volte persino sopra le righe. È un cavallo di razza che qualche volta si è imbizzarrito, anche solo per non smentirsi. Da giovane faceva trio fisso con la sorella Mia Martini e Renato Zero. La gavetta è stata formativa. Negli anni Settanta la voce rugginosa inizia a fare la differenza. Il Piper di Roma è un luogo privilegiato per una generazione di artisti in ascesa. L’immagine di Loredana è forte, seduttiva. Gli anni Ottanta la vedono affermarsi con personalità, tra funky americano e canzone d’autore. Fossati scrive per lei. Ma Loredana non è mai contenta: per un disco come «Made in Italy» vola negli States e finisce alla corte di Andy Warhol.

L’album «Traslocando» ha dentro di sé un pezzo simbolo: «Non sono una signora». Gli anni Ottanta del riflusso per la Berté sono impegnati, carichi di successo. Gli anni Novanta entrano nell’immaginario collettivo per il duetto con Mimì a Sanremo, nel 1993. Nel Duemila l’album «BabyBerté» riporta la signora in auge. La carriera di Loredana procede di pari passo con la vita: è un saliscendi, ma i momenti di gloria vincono sempre quelli dell’abbattimento. La strada è lunga e tortuosa, tra momenti difficili e tanti altri sparati alla luna. Nulla mai è dato per scontato. Loredana ogni volta si gioca le carte e rinasce, ogni volta torna da un momento buio con rinnovata energia e quell’istinto creativo che mai l’ha abbandonata.