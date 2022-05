Il concerto con musiche Disney, il regista dei Minions e i laboratori sul Sentierone: dal 20 al 22 maggio ecco Bergamo Animation Days

Per tre giorni, la città di Bergamo sarà la culla dell’animazione. Dal 20 al 22 maggio 2022 in occasione del Bergamo Animation Days, infatti, il capoluogo orobico ospiterà panel e masterclass con ospiti internazionali e italiani che hanno lavorato a successi mondiali ; maratone e proiezioni dedicate ai bambini e agli irriducibili nostalgici dei cartoon d’annata; eventi dedicati ai più piccoli, con attività ricreative, laboratori e incontri ravvicinati con alcuni dei personaggi più iconici della televisione per ragazzi . Una tre giorni avvincente e ricca di appuntamenti esclusivi per il pubblico più variegato, tutti ad ingresso gratuito e prenotabili a partire dal 10 maggio sul sito www.bergamoanimationdays.com .