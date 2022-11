Il Covid, la paura, i volontari. Lovere incontra Luca Viscardi

Bergamo è capitale italiana del volontariato, titolo assegnato per la prima volta al capoluogo di provincia da CSVnet (il coordinamento nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato) con il patrocinio di Anci. È in questo ambito e nella prospettiva del progetto «Capitale per sempre» che venerdì sera 11 novembre alle 20,45 all’auditorium di Villa Milesi a Lovere porterà la propria testimonianza Luca Viscardi, che nell’occasione presenterà anche il suo libro dal titolo «La vita a piccoli passi . Vivere è trovare il coraggio di affrontare la paura».