Il figlio di Elio sul palco: «Sono autistico e ne vado fiero. Per favore, rispettateci»

Non c’è stata solo musica infatti al «Concertozzo», questo il nome della serata che ha registrato il tutto esaurito all’Arena Fiera di Bergamo con il ricavato devoluto all’organizzazione umanitaria Cesvi per i profughi in arrivo dall’Ucraina. Tra i grandi classici degli Elii, c’è stato spazio per parlare di autismo con Nico Acampora, fondatore del progetto Pizzaut con ristoranti gestiti da lavoratori autistici, che ha prima incontrato il sindaco di Bergamo Giorgio Gori dietro le quinte e poi dal palco ha raccontato come «questi ragazzi attraverso il lavoro hanno scoperto altre caratteristiche della loro vita», con due camerieri di Pizzaut che, per esempio, sono diventati musicisti.