Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 26 Gennaio 2026

Il rettore della Bocconi a gres art: si parla della situazione economica internazionale

L’INCONTRO. Lunedì 26 gennaio alle ore 18, il Rettore dell’Università Bocconi, Francesco Billari, incontrerà a gres art 671 a Bergamo in via San Bernardino n. 141 i laureati e i diplomati dei master dell’Ateneo milanese.

Francesco Billari, rettore dell’Università Bocconi
Francesco Billari, rettore dell’Università Bocconi

Bergamo

L’incontro - aperto a tutti - è organizzato dal Chapter di Bergamo della Bocconi Alumni Community e sostenuto da Italmobiliare e gres art 671, e si analizzerà l’attuale situazione economica internazionale, approfondendo come la demografia consente di leggere il presente per costruire il futuro, oltre che come l’Università Bocconi si prepara alle sfide attuali e future nel campo della formazione.

Le iscrizioni sono obbligatorie sul sito www.bocconialumni.it .

