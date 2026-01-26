Il rettore della Bocconi a gres art: si parla della situazione economica internazionale

L’incontro - aperto a tutti - è organizzato dal Chapter di Bergamo della Bocconi Alumni Community e sostenuto da Italmobiliare e gres art 671, e si analizzerà l’attuale situazione economica internazionale, approfondendo come la demografia consente di leggere il presente per costruire il futuro, oltre che come l’Università Bocconi si prepara alle sfide attuali e future nel campo della formazione.