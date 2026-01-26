Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 26 Gennaio 2026
Il rettore della Bocconi a gres art: si parla della situazione economica internazionale
L’INCONTRO. Lunedì 26 gennaio alle ore 18, il Rettore dell’Università Bocconi, Francesco Billari, incontrerà a gres art 671 a Bergamo in via San Bernardino n. 141 i laureati e i diplomati dei master dell’Ateneo milanese.
Bergamo
L’incontro - aperto a tutti - è organizzato dal Chapter di Bergamo della Bocconi Alumni Community e sostenuto da Italmobiliare e gres art 671, e si analizzerà l’attuale situazione economica internazionale, approfondendo come la demografia consente di leggere il presente per costruire il futuro, oltre che come l’Università Bocconi si prepara alle sfide attuali e future nel campo della formazione.
Le iscrizioni sono obbligatorie sul sito www.bocconialumni.it .
© RIPRODUZIONE RISERVATA