Il Teatro Donizetti «chiama» la città: «Uniamo le forze per la cultura»

Ieri sera questa comunità ideale è stata chiamata sul palcoscenico del Donizetti, seduti per un gioco di parti rovesciato: sotto i riflettori c’erano gli imprenditori, i mecenati e i rappresentanti delle realtà che hanno sostenuto in questi anni le attività della cultura teatrale. Per dire che i protagonisti di questi anni di vita sempre più ricca e riconosciuta (con numerosi premi internazionali e nazionali) della Fondazione Teatro Donizetti, sia pur dietro le quinte, sono loro. I numeri di Bergamo e dei suoi teatri - freschi di nomina ministeriale come monumento nazionale (il Donizetti, il Sociale e i Filodrammatici di Treviglio) - sono da record. Per la cultura a Bergamo si investe in Art Bonus (lo strumento governativo per favorire il sostegno dei privati al finanziamento della cultura, con agevolazioni fiscali del 65% in tre anni) dieci volte di più della media nazionale.