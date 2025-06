Isola dei famosi: in finale c’è anche il bergamasco Omar Fantini

C’è anche il bergamasco Omar Fantini tra i quattro finalisti dell’Isola dei famosi 2025: con lui Mario Adinolfi, Loredana Cannata e Cristina Plevani . La puntata è andata in onda mercoledì 25 giugno e ha visto l’eliminazione di Patrizia Rossetti nello show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili.

Dopo il verdetto del televoto, Patrizia ha scelto di proseguire la sua avventura sull’ultima spiaggia. Dopo un acceso confronto tra Dino Giarrusso e Omar Fantini, per quest’ultimo arriva un comunicato da parte dell’Isola che ha deciso di penalizzarlo, mandandolo direttamente in Nomination. Nella sfida finale, tuttavia, riesce a salvarsi contro Rossetti. I Naufraghi dell’ultima Spiaggia sono stati messi alla prova. Dopo la sfida, Dino conquista la vittoria e rientra in gioco. Paolo e Jasmin, invece, sono costretti ad abbandonare il reality.