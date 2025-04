Isola dei Famosi, tra i naufraghi della nuova stagione il bergamasco Omar Fantini

L’Isola dei Famosi sta per cominciare: sono stati annunciati i primi 12 concorrenti ufficiali. Nel nuovo numero di TV Sorrisi e Canzoni, che ha confermato anche la presenza di Simona Ventura come opinionista e Pierpaolo Pretelli come invitato, sono stati svelati i nomi dei partenti per l’Honduras, nel programma al via dal prossimo 7 maggio.