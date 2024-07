Kevin Costner torna con Horizon. Tutti i film nelle sale bergamasche

Kevin Costner torna sul grande schermo con uno dei generi che ama di più: il western. Dal 4 luglio è in sala il primo capitolo di «Horizon», una «saga americana» in quattro parti che racconta il selvaggio West ai tempi della Guerra Civile, tra lacrime, sangue e storie personali di violenza e coraggio oltre ogni confine. Un’epopea western ideata, scritta, diretta, coprodotta e interpretata dallo stesso Kevin Costner, che dopo «Balla coi lupi», «Terra di confine» e il più recente «Yellowstone» può esplorare di nuovo la parte di America più selvaggia e affascinante, con un progetto in cui ha investito personalmente milioni di dollari e in cui ha messo in gioco tutto se stesso. Nel cast anche Sienna Miller, Sam Worthington, Giovanni Ribisi e Abbey Lee. Il secondo capitolo uscirà in Italia il 15 agosto.

La memoria dell’assassino

Per chi è in cerca di adrenalina e atmosfere tese, è uscito «La memoria dell’assassino», un thriller di Michael Keaton con Al Pacino, James Marsden e lo stesso Keaton, il quale interpreta un killer a contratto che soffre di una forma di demenza in rapida evoluzione e a cui viene offerta l’opportunità di riscattarsi, salvando la vita del figlio adulto da cui si era allontanato. Non troppo action, il film si sofferma sull’ambiguità morale dei personaggi e la sofferente impotenza che affligge il protagonista.

Gli altri film in sala

Segnaliamo poi diversi ritorni al cinema. Per celebrare il ventesimo anniversario dalla sua uscita, è infatti in sala il terzo capitolo della saga sul giovane mago più famoso del mondo: «Harry Potter e il prigioniero di Azkaban» è disponibile dal 4 luglio. L’8 luglio sarà invece in programmazione «Spider-man 2» di Sam Raimi, uscita che è parte delle celebrazioni per il centesimo anniversario della Columbia Pictures. Il pubblico avrà infine l’occasione di rivedere «La ciociara», adattamento del 1960 di Vittorio De Sica e Cesare Zavattini dall’omonimo romanzo scritto da Alberto Moravia, un capolavoro con Sophia Loren che ha fatto la storia del cinema italiano e mondiale.