La cultura del Ducato si festeggia anche con un film, in scena «Maschere in volo» - Il trailer

Il Ducato di Piazza Pontida in occasione del suo centenario presenta l’ultimo grande evento studiato ad-hoc per celebrare l’importante traguardo: «Maschere in volo» è un filmato creato per raccontare l’importanza della cultura Bergamasca e delle sue tradizioni e per approfondire alcuni sfiziosi aneddoti che riguardano la nostra città, e coinvolgono direttamente nazioni oltre confine che apprezzano i nostri usi e costumi, fino a farli propri.

Un’altra occasione di racconto e incontro per la città di Bergamo che, sempre, rispecchia un popolo capace di valorizzare le sue radici e di rivolgersi al futuro con determinazione e rimanendo al passo con i tempi.

I protagonisti del filmato

Il regista Mario Binetti con un attore durante le riprese La stesura della trama e la regia sono state affidate a Mario Binetti, già regista del Musical “Il Ducato all’Improvviso”, la produzione esecutiva del progetto è curata da R-Production di Roko Rrotaj. All’interno del filmato convivranno molte realtà: in primis le Maschere di Franz Cancelli, che vivranno grazie ai performer dell’associazione Masques et Bergamasques, l’attore Umberto Ubbiali (già interprete di Rodolfo Paris, primo Duca, ne “Il Ducato all’Improvviso”), le attrici Emanuela Palazzi e Nadia De Giorgis, la voce di Niseem Riccardo Onorato, e la squadra di Nlx, composta da più di 60 persone, che ha curato tutte le procedure e le lavorazioni che non appaiono allo spettatore, ma senza le quali nessuna ripresa sarebbe stata possibile.

«Maschere in volo» è un filmato creato per raccontare l’importanza della cultura Bergamasca e delle sue tradizioni. Qui una momento del film con il Duca Morotti Un progetto ambizioso, ricco, e dai contenuti curiosi, sviluppato con il consueto stile ducale: allegria, attenzione e serietà. Il duca Morotti, che nell’arco del 2024 ha promosso 100 eventi per dichiarare una volta in più la presenza viva del Ducato, conferma nuovamente la propensione verso le nuove generazioni: «Dopo il Musical, in accordo col Consiglio della corona, abbiamo voluto promuovere una iniziativa che potesse parlare di intercultura, raccontando la nostra tradizione comparata e complementare ad altre culture oltre confine, ne è uscita una serie di rivelazioni e scoperte decisamente positive per la città, un occasione quindi per un momento di divertimento ma allo stesso tempo di riflessione».

Due attrici di «Maschere in volo»

Scene all’aeroporto di Orio

Tra tutti i sostenitori e gli sponsor delle iniziative del centenario, questo progetto vede coinvolto in prima persona l’aeroporto di Bergamo, alcune scene del filmato sono state girate proprio lì, la vicinanza dell’aeroporto alle realtà culturali come il ducato, celebrata nel filmato, è per la città di Bergamo un’opportunità grande: la possibilità di viaggiare e accogliere turismo generando uno scambio culturale diffuso e di qualità.