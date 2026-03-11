La Fiera del Vinile torna a Daste: oltre 40 espositori e un libro

Domenica 15 marzo la grande sala della centrale di Daste Bergamo tornerà a riempirsi di musica, storie e collezionismo con una nuova edizione della Centrale dei Dischi, appuntamento ormai consolidato per appassionati e curiosi. Dalle 10 alle 19 oltre quaranta espositori provenienti da tutta Italia porteranno migliaia di vinili, Cd e audiocassette da sfogliare, scambiare e acquistare. L’evento si svolgerà negli spazi dell’ex centrale elettrica cittadina , oggi trasformata in luogo di cultura e incontri. Durante tutta la giornata la musica accompagnerà il pubblico con DJ set non stop, mentre l’area ristoro resterà attiva per tutta la durata della manifestazione.

Tra gli ospiti attesi anche Keep On Rocking, il programma condotto da Teo Mangione e Luciano Berry, volto noto di Radio Alta e Bergamo Tv, che dalle 15 alle 19 porterà sul palco vinili, racconti e aneddoti dal mondo del rock. In programma anche la presentazione del libro Questa non è una discoteca. La storia del CBGB di Roman Kozak, dedicato allo storico club di New York dove nacquero punk e new wave. L’ingresso è gratuito.