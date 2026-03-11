Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cultura e Spettacoli / Bergamo Città Mercoledì 11 Marzo 2026

La Fiera del Vinile torna a Daste: oltre 40 espositori e un libro

L’EVENTO. Domenica 15 marzo a Bergamo torna «La Centrale dei dischi»: mercato, Dj set e la presentazione del volume dedicato allo storico club newyorkese CBGB.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Domenica 15 marzo la grande sala della centrale di Daste Bergamo tornerà a riempirsi di musica, storie e collezionismo con una nuova edizione della Centrale dei Dischi, appuntamento ormai consolidato per appassionati e curiosi. Dalle 10 alle 19 oltre quaranta espositori provenienti da tutta Italia porteranno migliaia di vinili, Cd e audiocassette da sfogliare, scambiare e acquistare. L’evento si svolgerà negli spazi dell’ex centrale elettrica cittadina, oggi trasformata in luogo di cultura e incontri. Durante tutta la giornata la musica accompagnerà il pubblico con DJ set non stop, mentre l’area ristoro resterà attiva per tutta la durata della manifestazione.

Tra gli ospiti attesi anche Keep On Rocking, il programma condotto da Teo Mangione e Luciano Berry, volto noto di Radio Alta e Bergamo Tv, che dalle 15 alle 19 porterà sul palco vinili, racconti e aneddoti dal mondo del rock. In programma anche la presentazione del libro Questa non è una discoteca. La storia del CBGB di Roman Kozak, dedicato allo storico club di New York dove nacquero punk e new wave. L’ingresso è gratuito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Arte, cultura, intrattenimento
musica
Tempo libero
Turismo
Vita quotidiana
Economia, affari e finanza
Media
Teo Mangione
Luciano Berry
Radio Alta
Bergamo tv