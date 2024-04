La Fondazione Dalmine: «L’identità è la nostra forza»

L’emozione di un giorno speciale, il senso di una missione compiuta, la rivendicazione della leadership dell’industria nell’economia italiana. Sono questi i sentimenti e le parole con i quali è stata inaugurata, giovedì pomeriggio (18 aprile), la nuova sede della Fondazione Dalmine nell’ex foresteria.

Un colpo d’occhio sull’eccellenza, un luogo pensato per accettare le sfide del cambiamento, continuando e rinnovando un processo centenario vissuto proprio in questi stessi spazi, ristrutturati rispettandone le caratteristiche: ieri nel ‘900, il secolo breve, ora in un Duemila immerso nell’età dell’incertezza. La soddisfazione di una conquista, la consapevolezza di una responsabilità in più per un Gruppo globale e una comunità. Ecco dunque che la parola chiave è identità, ripetuta più volte da Paolo Rocca, presidente e ceo di Tenaris, intervenuto con il fratello Gianfelice, presidente di Techint. Numerosi gli invitati in questa «nostra nuova casa»: autorità, uomini d’impresa e accademici, insieme con l’assessore regionale Claudia Terzi, il presidente della Provincia Pasquale Gandolfi, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, la presidente di Confindustria Giovanna Ricuperati.

Antonio Gozzi

(Foto di Frau) Paolo Rocca L’inaugurazione

Carolina Lussana, vicepresidente della Fondazione, e il direttore Manuel Tonolini, hanno illustrato il ruolo dell’Archivio storico, ora digitalizzato: memoria, radici, grandi e piccole storie di persone, industria e comunità, ponte fra le generazioni per trasmettere conoscenze e valori. L’Education è in cima all’agenda, perché qui – fra sala immersiva, robot e aule – gli studenti avranno gli spazi e gli strumenti, più di prima, di avvicinarsi alle nuove tecnologie. La Fondazione, nel segno di una continuità che abbraccia il futuro, rilancia così i suoi tre pilastri: education, attività culturali, identità. Questo edificio, realizzato dall’architetto Giovanni Greppi, viene da lontano e nell’attraversare le tragedie del secolo scorso ha dato forma e vita ad un preciso messaggio, come ha spiegato Paolo Rocca: la capacità dell’industria di trasformare non solo se stessa ma la comunità con la quale condivide l’esistenza e l’incedere storico, in un processo d’integrazione: «L’identità del nostro Gruppo è ciò che ci tiene insieme». Un intervento, quello del presidente Tenaris, giocato molto sui valori della cultura industriale manufatturiera. Forza innovativa e risorse imprenditoriali al servizio di una prassi razionale: visione oggettiva, analisi della realtà, decisione. Sguardo lungo e concretezza, insomma, e questo è stato l’aggancio per parlare di Europa e mondo globale. Nell’analisi comparativa, Paolo Rocca osserva i risultati straordinari del Vecchio continente negli anni ’90 e per contro lo spaesamento attuale. Un deficit prima di tutto: «Sento la mancanza di leadership. Non guidare vuol dire perdere. Gli Stati Uniti, nel bene e nel male, decidono».

La nuova Fondazione Dalmine La sala immersiva

Parla di errori gravi, di previsioni deboli. Eccoci così alla Cina: l’ingresso aggressivo sui mercati, un posizionamento energetico straordinario, un livello egemonico (rappresenta il 30% della manifattura globale contro il 4% di 20 anni fa), anche perché Europa e America hanno ceduto pezzi delle catene di valore. «Ripiegando – avverte – l’Europa perde la volontà di comando». E poi la questione energetica affrontata in maniera non pragmatica e non graduale, ma con una «visione quasi religiosa e millenarista». Il presidente analizza gli choc internazionali conversando con l’amico Antonio Gozzi, che proprio ieri è entrato nella squadra del nuovo vertice di Confindustria quale Special Advisor con delega all’Autonomia strategica europea, Piano Mattei e Competitività. L’uomo giusto al posto giusto visto che ha lavorato a Bruxelles per 15 anni, quindi anche con le necessarie competenze critiche molto esplicite: «Nel giudizio sulle politiche europee degli ultimi 20 anni sono abbastanza radicale dal punto di vista culturale. Ora, però, mi sono preso la soddisfazione di vedere Draghi, il quale su questi temi ha detto che occorre un cambiamento radicale». Perché culturalmente radicale, s’è chiesto? Si sconta il grande errore di aver pensato al consumo come fattore di crescita e non alla produzione: «Sui temi industriali ho visto fastidio, una certa banalità e ignoranza dei fondamentali. Siamo il mercato più grande del mondo, abbiamo avuto tassi d’interesse e costi d’energia bassi, eppure lo sviluppo è stato decisamente inferiore agli Usa. Ci sarà qualcosa che non ha funzionato. Non c’è una sola grande impresa europea fra le prime 10 al mondo. Il fatto è che l’industria non è il problema, come si è cercato di far credere a Bruxelles, ma la soluzione anche rispetto alla questione energetica».

La vicepresidente Carolina Lussana Il direttore Manuel Tonolini