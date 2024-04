L’Albergo dei Poveri al Donizetti, Popolizio chiude la prosa 2024

Conosciuto anche come I bassifondi, o Sul fondo, o ancora Il dormitorio, il grande dramma di Maksim Gor’kij, rappresentato per la prima volta a Mosca nel 1902, fu ribattezzato L’albergo dei poveri da Giorgio Strehler nel 1947, in occasione della memorabile regia che inaugurò il Piccolo Teatro di Milano nel maggio del 1947. Ed è quest’ultimo titolo che Massimo Popolizio ha deciso di riproporre al pubblico, in virtù del suo valore emblematico e poetico, oltre che storico.